南灣隧道前車收慢　貨車險撞急避　車胎懸空「彈下彈下」｜有片

網上流傳一段「車Cam」影片，帖主在多個Facebook群組上載，「走去行大嶼山就畀我見到呢一幕」，片中可見，本月7日傍晚6時02分，帖主沿隧道管道內行駛，管道頂燈轉為黃色，預先提醒駕駛人士，車輛隨即減慢車速，左右兩邊管壁呈現「一片紅光」。



其間一輛貨車沿中線行駛，駛至車龍龍尾時，司機懷疑沒有留意前方交通情況，繼續如常行駛，突然發現和前方私家車距離極近，司機臨急煞車扭右，硬切雙白線，切入右線試圖閃避，懷疑即將撞向右邊石壆，司機見狀扭左「救車」，不排除「左扭右扭」，加上受到車速影響，貨車在右線失去平衡，車胎一度「離地」懸空，整個車身向左向右劇烈擺動，情況儼如「彈下彈下」，險在管道內翻側，場面非常驚險，影片便結束。



帖主沿隧道管道內行駛，管道頂燈轉為黃色，預先提醒駕駛人士，車輛隨即減慢車速，兩邊管壁呈現「一片紅」。（網上影片截圖）

帖主驚呼「下？乜X嘢事呀」，沒有交代貨車最終有否釀成意外。影片引來許多網民討論，影片引來許多網民留言，「前面反光紅到咁都唔醒水？」、「部貨車咁彈嘅」、「司機發緊夢？」、「真係好身手」。

一輛貨車沿中線行駛，駛至車龍龍尾時，司機懷疑沒有留意前方交通情況，繼續如常行駛，突然發現和前方私家車距離極近，司機臨急煞車扭右，硬切雙白線，切入右線試圖閃避。（網上影片截圖）

據了解，管道展示前往元朗路牌，而且是3線行車，加上帖主表示前往大嶼山，相信現場是可以前往大嶼山和元朗的南灣隧道。

據悉，警方沒有接獲相關999報案。