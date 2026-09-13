有片｜私家車過隧道司機閉目垂手　副駕乘客單手扶軚：真係瞓㗎喎

有網民在社交媒體 Instagram 上載一段限時動態短片，片長僅5秒，顯示凌晨時分一輛私家車正穿過一條隧道，惟坐在駕駛座的男子竟然閉上雙眼，而且右手垂下，放在大腿上，左手僅輕扶軚盤下方。而坐在副駕駛座的拍片者則左手拿手機拍攝，右手協助操控軚盤。限時動態更寫上：「真係瞓㗎喎」，形容司機正在睡覺。影片就此完結。



影片引發熱議，不少網民留言指此舉無疑是危險駕駛，要求警方調查事件。而且網民亦表示：「其實就算係假嘅（擺拍）, 只要雙手離開軚盤已經中硬，而家仲要隔離操控車輛, 無論副駕有冇車牌，應該都可以兩個一齊安心上路」、「不理真與假，別人嘅危險就係佢意圖或企圖製造出來！仲要副駕揸軚 拉人啦⋯⋯」另有網民譴責：「博流量都唔好咁玩」。

坐在駕駛座的男司機竟然閉上雙眼。

男司機右手垂下，左手僅輕扶軚盤下方。

副駕駛座的人則一手持手機拍攝、另一手協助操控軚盤。

當時私家車正穿過海底隧道。

何謂危險駕駛？

如司機駕駛汽車的方式，顯然大有可能對其他道路使用者、車上的乘客或司機本身造成受傷的危險，或對財產造成嚴重損害。司機駕駛汽車的方式，遠遜於一個合格而謹慎的司機會被期望達到的水平，及對一個合格和謹慎的駕駛者而言，該方式駕駛汽車屬危險是顯然易見的。

法庭的判決的態度

以往法庭在處理危險駕駛案件時曾表明判刑態度：「在大多數危險駕駛個案中, 駕駛者顯然知道其駕駛方式是危險的, 因此也應該受到相應的懲罰。」法庭在判詞中，曾訂明某些足以加重刑罰的因素，當中包括：

使用藥物（包括已知會使人昏昏欲睡的合法藥物）或酒精；

極度超速、賽車、競賽性的或「炫耀」性的駕駛行為；

對同行乘客的警告不予理會；

長期的、持續的和蓄意的非常不良駕駛行為；

明知自己身體狀況欠佳以致駕駛技能被大大削弱，但仍然駕駛；

明知自己睡眠不足或休息不足，但仍然駕駛；



若出現上述加重刑罰的因素，即使案件沒有涉及嚴重受傷或死亡，法院將毫不猶豫地判處即時監禁的刑罰。理由是：市民需要受到保護，以免這類駕駛者足以做成嚴峻 / 甚至悲慘後果的駕駛方式，為市民帶來重大風險。