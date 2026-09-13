有片｜旺角深夜街頭追逐戰　黑衣男爆粗挑釁　先後遭兩人持棍追打

旺角深夜發生打鬥事件。昨日（12日）社交平台流傳一段片段，顯示凌晨近1時，上海街614號對開，一名黑衣男子先後遭人持棍追打。影片顯示他懷疑先是遭一名白衣男子追逐；影片後段顯示他出言爆粗挑釁一名客貨車乘客，遭對方持鐵棍下車還擊，期間黑衣男一度跌倒甩鞋，過程險象環生。



對方奪回鐵棍後隨即揮棍毆打黑衣男。（Poonam Magar 影片截圖）

片段甫開始，即聽到有人說：「嚟啊。」之後見到一名身穿白衣的男子手持棍，橫過馬路，追逐一名手持背囊的黑衣男子，現場一度傳出尖叫聲。黑衣男一路沿馬奔跑十多米後，再跑上行人路。白衣男見狀再追逐，黑衣男亦拔足狂奔，並在街口轉角逃離，白衣男見狀隨即緩步折返。

影片之後可見，黑衣男懷疑折返，再向數名正在登上客貨車的人士爆粗指罵：「X你老味XX！」對方並未回應，繼續登車。黑衣男隨後步步逼近客貨車，之後貨車上有人突然持鐵棍下車驅趕，並將鐵棍擲向黑衣男。

鐵棍應聲落地後，黑衣男企圖上前撿拾，但對方迅步趕到，將黑衣男撲倒地上，快步搶奪，黑衣男跌倒並甩掉鞋子。此時，對方已奪回鐵棍後隨即揮棍，欲毆打黑衣男。黑衣男亦已起身連忙逃跑。未料對方持棍折返後，黑衣男仍不罷休，隨手以紙狀物擲向對方。最後，對方用鐵棍挑起黑衣男遺留在行人路上的鞋子，並扔出馬路。片段就此完結。