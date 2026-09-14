旺角電動單車撞10歲童不顧而去　內地男騎手涉危駕等6罪今提堂

旺角洗衣街近太子道西上週五（11日）發生交通意外，一輛電動單車撞倒一名10歲本地男童，使其手腳擦傷，肇事男騎手不顧而去，逃離現場。警方高度重視案件，西九龍總區交通部交通意外調查隊及特遣隊人員立即展開深入調查，並翻查大量閉路電視，鎖定涉事男子，並在翌日（12日）於旺角亞皆老街近砵蘭街，拘捕涉案35歲持雙程證內地男子，並檢取相關的電動單車。



被捕男子涉嫌「危險駕駛」、「意外後不顧而去」、「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。警方今（14日）表示被捕男子已被暫控相關罪行，案件將於同日（14日）上午在九龍城裁判法院提堂。



警方嚴厲譴責涉案男子於交通意外導致他人身體受傷後不顧而去，企圖逃避法律責任。

警方拘捕肇事男騎手。（警方提供）

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用，否則容易造成交通意外，引致騎乘者或其他道路使用者受傷。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。一經定罪，最高刑罰為罰款港幣一萬元及監禁12個月。

警方指出，在市區使用電動單車不但違法，而且並不會受任何第三者保險保障。一旦發生交通意外，受害人將無法向保險公司進行民事索償。警方會繼續採取相關的執法行動，呼籲市民切勿以身試法，遵守相關交通規則，保障自己及其他道路使用者安全。