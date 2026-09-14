有片│屯門行車天橋驚見3行人步行　私家車乘客：邊X到走出嚟?

網上流傳一段車cam片段，顯示屯門驚現行人違規闖入行車天橋極驚險畫面。昨（13日）有司機於屯門青田路往大興邨方向行駛，期間有2女1男在行車線邊緣行走，司機即時收慢驚呼「WTF」。帖主發文直指「七月夜麻麻揸車見到有人喺高速公路以為眼花」、又指三人「 cls真係散步咁行」。



期間事主在出彎後驚見3名行人，包括2女1女，他們在行車線邊緣慢慢行走，並往高速公路方向前進。（fishwith.kyu／Threads）

期間事主在出彎後驚見3名行人，包括2女1女，他們在行車線邊緣慢慢行走，並往高速公路方向前進。（fishwith.kyu／Threads）

根據路牌顯示，當時路段實施每小時70公里的車速限制。（fishwith.kyu／Threads）

根據車cam片段，事發於昨日（13日）晚上11時，事主沿屯門青田路往大興邨方向行駛，根據路牌顯示，當時路段實施每小時70公里的車速限制。期間事主在出彎後驚見3名行人，包括2女1男，他們在行車線邊緣慢慢行走，並往高速公路方向前進。車上兩人見狀頓時譁然，司機同時收慢車速，有人難以置信大喊「WTF」，之後質疑3人危險行徑，指「冇事下話」。

驚魂甫定後，車上乘客亦對3人如何走上行車天橋感到百思不得其解，驚呼：「邊X到走出嚟㗎？」同車人員亦只能無奈回應「吓？」

帖文惹起網民熱烈討論，有人留言指「成日喺高速公路見到啲標記話請勿超速，小心行人，原來真係有人會行高速公路」；又有人察覺到有人拿著手機，懷疑他們是外地遊客或不熟悉路況，因依賴導航而誤入行車天橋，留言指「可能佢地純粹想散步，個地圖玩Ｘ佢哋」。