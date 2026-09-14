Stephen Curry訪港｜學生請假霸位追星　球迷力挺：學可以成日返

NBA 超級球星史提芬·居里（Stephen Curry）到訪屯門順德聯誼總會梁銶琚中學，與師生交流。今早（14日）逾百球迷一早齊集學校外圍的鐵欄旁守候，有球迷受訪時直言，初時以為Curry到訪屯門是AI假消息；有人專登穿上Curry球衣，亦有人帶備物品希望Curry簽名，但他們預計難獲簽名，只求親睹巨星風采或見證其射三分球；現場亦不乏特意請假或「走堂」的學生，有球迷更力挺到場追星的學生：「學可以成日返，但Curry只可以見一次！」



Curry現身學校。（蔡正邦攝）

女球迷周小姐為見偶像，今日選擇「走堂」，盼親睹Curry招牌三分。（蔡正邦攝）

女球迷為見偶像「走堂」 盼親睹Curry招牌三分

Curry 的魅力吸引女性球迷特到場。曾在屯門區讀書的周小姐，自言是 Curry 的球迷，對Curry 突然現身屯門感到不可思議：「其實都好難得，佢入屯門係大家都諗唔到嘅事！」周小姐透露，自己過往曾參與女子籃球隊，因此有留意 NBA 賽事，是次為了親睹巨星風采，更不惜「走堂」來追星。她沒有準備物品索取簽名，因「唔預有得簽」，她坦言只想看Curry一展球技：「都想睇到佢入3分，影到佢、見到佢都滿足㗎啦！」

就讀中四的陳同學為見偶像，今日專登請假到場「霸位」。（蔡正邦攝）

中四生請假獲父母老師放行 街坊力撐：Curry只可以見一次

在校外守候的人潮中，不乏穿著校服的學生。中四陳同學表示，自己在屯門區上學，為了見到偶像，今日特意8時到達校外「霸位」。陳同學透露，今次正式向學校請了假，亦已通知父母及老師：「睇完就會返學。」

對於有學生不惜「走堂」或請假追星，在場的球迷陳先生表示理解，並力挺學生：「學可以成日返，但 Curry 只可以見一次！我會理解佢哋。」

市民陳先生表示理解力挺學生來追星：「學可以成日返，但 Curry 只可以見一次！我會理解佢哋。」（蔡正邦攝）

網傳Curry到訪屯門初疑「AI假消息」 街坊放假落樓追星

NBA巨星Curry親訪屯門區學校的消息，令不少市民大感意外。居於屯門區的張先生表示，日前在Threads 看到該則消息，最初一度半信半疑：「開頭以為係 AI （生成）。」但後來始知消息屬實。由於自己本身居於屯門，適逢今日放假不用上班，故專登落樓到學校一探究竟。張先生直言自己並沒有帶球衣到場，只希望能夠份親睹巨星風采。

居於屯門區的張先生表示，日前在Threads 看到該則消息，最初一度半信半疑：「開頭以為係 AI 。」（蔡正邦攝）

另一位到場守候的陳先生則專程戴上一頂鴨舌帽，希望若有機會近距離接觸 Curry 時，能獲偶像在帽子上親筆簽名留念。

陳先生專程戴上一頂鴨舌帽，希望若有機會近距離接觸 Curry 時，能獲偶像在帽子上親筆簽名留念。（蔡正邦攝）

葵涌球迷7時跨區趕抵 著球衣守候「預咗難簽名」

不少球迷更跨區追星，居於葵涌的張先生在社交平台 Instagram 看到活動消息，今早上7時許已從葵涌趕抵屯門。張先生更身穿 Curry 的勇士隊球衣到場支持。但他坦言現場聚集的大批球迷人數極多：「但預計難啲搵佢簽名。」

張先生更身穿 Curry 的勇士隊球衣到場支持。（蔡正邦攝）

在校外守候的人潮中，不乏穿著校服的學生。（蔡正邦攝）