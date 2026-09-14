中環英皇戲院墮鐵盒　觀眾「中頭獎」腦震盪　怒斥：差啲命都無！

有市民上月於中環娛樂行英皇戲院看電影期間，遭一件金屬容器擊中頭部，就醫後證實有腦震盪徵狀，並伴有頭痛、眼前發黑等症狀。事隔逾半月，事主指院方持續以「調查中」為由，未有給交代、賠償方案等，怒斥：「睇到差啲命都無！」



事主今日（14日）在Threads發文指，於8月22日於中環娛樂行英皇戲院2號院，觀看晚上8時45分的電影《奧德賽》期間「中頭獎」。事主表示，當時坐於戲院後排，不料一塊「成嚿磚咁大」的物件由2米左右高處跌落，砸中其頭部，頓時感到頭暈。其上載圖片可見，該長方形鐵製品四角尖銳，表面藍色漆面大多已脫落。

有市民上月於中環娛樂行英皇戲院看電影期間，遭一塊鐵容器墮中頭部。（讀者提供）

院方職員獲悉後趕抵現場，亦隨即聯絡上級並報警。警方回覆指，8月22日晚上11時53分接獲上述戲院職員報案，指用作盛裝冷氣機滴水的鐵製容器，突然從座椅上方跌下，擊中一名25歲姓顏女子的頭部。顏女報稱頭暈，清醒由救護車送往瑪麗醫院治理。

事主在留言處貼出兩張醫生證明，證實頭部受傷及出現腦震盪徵狀。事主稱事隔半月亦不時出現頭痛、頭脹、耳脹、眼前發黑等症狀，嘆道：「PTSD（創傷後壓力症）到出街完全唔夠膽行到冇遮蔭嘅位，驚有嘢跌落嚟」。事主向《香港01》透露，已安排到私家醫院作腦部掃描檢查；其同行男友劉先生手及腳部均有腫傷。

有市民上月於中環娛樂行英皇戲院看電影期間，遭一塊鐵容器墮中頭部。（讀者提供）

事主續指，當日已留下個人資料予戲院，惟事隔3日後仍未有人聯絡，遂連日經WhatsApp及電郵投訴，終獲回應。根據截圖內容，院方向事主致慰問，並要求提供及保留相關醫療單據及文件作進一步跟進。

事主認為院方一直以常規行政程序為由拖延，未有給交代、賠償方案及安全保障承諾，「當日職員都報咗上頭、影晒相仲有啲咩要調查，到而家都無任何實質負責任嘅回覆，真係好灰」他亦擔心日後會發生同類事件，故已向食環署（公眾娛樂場所牌照組）及屋宇署舉報。

《香港01》已就事件向食環署、屋宇署及英皇戲院查詢。