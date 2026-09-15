有片︱筲箕灣女子街頭遭繩勒頸摸胸　途人挺身相助　警拘29歲男子

今日（15日）凌晨1時許，一名女子在筲箕灣南安里報案，指在街頭突然遭一名男子用繩索勒頸，並觸碰胸口非禮。警方接報趕抵現場，當場以涉嫌「非禮」拘捕一名29歲姓馮男子。



網上流傳多段現場片段，拍攝到涉案紅衫男子若無其事，更欲靠近，要途人斥喝制止；女事主驚惶哭泣，幸獲途人安慰協助。



網上流傳相關帖文，帖主稱一名男子持繩索箍向女事主的頸部並非禮，指「好彩沿路有路人幫手報警處理，女仔先冇事」。片段顯示，涉事男子身穿紅色波衫，頂住大肚腩；鏡頭外一名女子女子泣不成聲，哭道：「佢啱啱箍我頸呀！」站在她身旁的男途人立刻將她拉近身邊保護，並厲聲喝問紅衫男：「你做咩事啊？」同時安慰女事主：「無事、無事，我哋喺度。」

另一片段中紅衫男緩緩走近拍片者，男途人多次喝止：「你做咩事啊？」並向其他途人解釋求助：「佢（紅衫男）箍人頸呀！箍女仔頸呀！幫手報警。」女子受驚哭泣：「佢啱啱箍我頸呀！我啱啱喺條街行過，然之畀佢箍我條頸。」男子連聲安慰：「無事、無事，我哋喺度，我哋三個男仔。」之後便協助她報案，其後片段顯示警員到場，向該男子問話調查。

帖主中有數段相關片段，片中拍到懷疑涉案男子，他身穿紅色波衫短褲，一名女子泣不成聲：「佢啱啱箍我頸呀！」（_fatcheung_／Threads）

警方在場問話。（_fatcheung_／Threads）