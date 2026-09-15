斯里蘭卡參展商酒店大堂酣睡1小時被盜百萬珠寶　警拘非漢起失物

一名來港參加香港珠寶首飾展覽會的斯里蘭卡參展商，在機場酒店大堂熟睡，其間被獨行賊取去放有近百萬元珠寶的背囊，也懵然不知，直至1小時後醒來才發現遭盜竊，報警追尋。警方接報後迅速在青衣拘捕一名阿爾及利亞裔的男子，起回案中失物。



警方展示檢回的寶石。（蔡正邦攝）

機場警區刑事情報及支援組偵緝督察李俊謙交代案情稱，機場警區於周日（13日）下午接近2時接獲報案，指一名29歲斯里蘭卡籍商人與其同伴飛抵香港參加珠寶展覽。事主在機場附近的酒店登記入住，其間一名阿爾及利亞裔的男子趁他在酒店大堂休息期間搜其背囊，偷取參展用的珠寶原石，價值近港幣100萬元，隨即逃離現場。

機場警區刑事部隨即展開調查及情報分析，翻查大量閉路電視，成功鎖定涉案男子的行蹤，並於同日晚上8時，即接獲報案後6小時，於青衣的一間酒店內以涉嫌盜竊拘捕32歲犯案男子，在房間內起回失物，被捕人現正被扣留調查。

據了解，事主來港參加在亞洲國際博覽館舉行的珠寶展，帶有一批展覽樣板，是各類形的珠寶原石。事發時間於早上，他在酒店大堂等候取房時入睡了，而行李和背囊放在其身旁，任何人也可以觸及。其間賊人將背囊拿走，取出內裡財物後再放回原位，事主也懵然不知，直至一個多小時後醒來，查看背囊才發現遭盜竊。

機場警區署理警司黃遠司（左），機場警區刑事情報及支援組偵緝督察李俊謙（右）交代案情。（蔡正邦攝）

機場警區署理警司黃遠司呼籲務必小心保管自己的個人財物；而因應最近的珠寶展覽會，警方亦有加派人員進行高調巡邏，連同加強情報分析，防止罪案發生。

他亦呼籲參展商提高警覺，時刻看管貴重珠寶及展品，採取適當保安措施，切勿讓財物離開視線範圍，亦不應隨意透露存放位置，以免賊人有機可乘。

警方重申盜竊罪屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，一經定罪，最高可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。