警員朱振國遇襲留醫21年亡｜刀手判囚10年破產　服刑逾5年後假釋

警員朱振國在2005年執勤期間，遭一名青年拔刀割傷頸部，他負傷追捕對方，結果因失血過多致腦缺氧，慘成植物人，全身癱瘓；他翌年獲政府頒授金英勇勳章，表揚其英勇行為。消息指，朱振國留醫21年後，於2026年9月16日離世。



至於當年施襲的兇徒廖智勇，在2006年被判囚6年，在律政司上訴後，被加刑至10年；他在服刑5年多後，獲准假釋。後來他被律政司入稟，要求分擔賠償朱振國的費用，案件於2016年達成和解，已破產的廖智勇認責，但朱振國一方不向他追討賠償；和解金額保密。



廖智勇因案件被判監10年，現已出獄。（資料圖片/陳雯慧攝）

案發在2005年7月19日早上，當年23歲的青年廖智勇懷刀欲行劫途人，在保安道市政大廈外，遭獨自巡邏的朱振國截查。廖拔刀割傷朱的頸部後逃走，朱負傷繼續追捕約50米後失血過多倒地。廖智勇則跑入橫巷棄刀逃去，於案發同日下午，在地鐵太子站向另一警員自首。

廖智勇於2006年4月，在高等法院承認藏有攻擊性武器及拒捕傷人兩罪，被判入獄6年。但律政司認為刑期過輕，向上訴庭提出刑期覆核，至2007年1月上訴庭將廖的刑期增至10年。他早年向監管下釋囚委員會申請假釋，委員會鑑於他初犯、年輕及在獄中行為良好獲假釋，但須一直接受感化官監管，至刑期屆滿為止。

2011年有傳媒報道，廖智勇在當年4月、即服刑約5年9個月後獲准假釋，在一間寵物店工作，其僱主表示滿意其表現。

朱振國2005年受傷後，2016年時仍在醫院療養，其女兒（左）和妻子（右）到醫院探望。（資料圖片/傳媒人花家姐提供）

廖智勇出獄後遭律政司入稟，要求分擔賠償朱的費用，案件於2016年達成和解。據悉，因朱振國被評為無行為能力人士，所以按法庭程序，尋求法官作出和解令；已宣告破產的廖智勇承認責任，但朱振國一方不向廖追討賠償，律政司亦放棄追索，故廖毋須賠償，和解金額亦須保密。而根據律政司曾向法庭呈交的訴狀，警務處向朱振國賠償逾494萬元。朱太當時曾表示，賠償金會用於支付女兒的學費。

朱太在表示，獲得的賠償金將用來付女兒的學費。（資料圖片/陳雯慧攝）

朱振國的母親在2016年、索償案達成和解當日，到過東華三院黃大仙醫院探望留醫的朱振國。她向記者表示，朱振國曾到過廣州求醫，當時略有好轉，但2008年回港後由於沒有私人看護，無專人按摩，手腳開始萎縮。她與朱妻均曾表示，不會原諒廖智勇。

2016年索償案達成和解當日，朱母到醫院探望朱振國，向他訴說審訊結果。（資料圖片/受訪者提供）

案發翌年（2006年），香港特區政府向朱振國頒授金英勇勳章。當年政府在嘉許語指出，朱振國遇襲後雖然血流如注，仍表現出無比勇氣，負傷窮追，勉力企圖逮捕仍手持利刃的兇徒，直至因失血過多才不支倒地。他「甘冒生命危險執行職務，奮不顧身，堪稱英勇行為的最高典範」。

朱太（中）不時到醫院探望丈夫朱振國（右），期望奇蹟出現。傳媒人「花家姐」（左）亦曾一同探望。（資料圖片/傳媒人花家姐提供）