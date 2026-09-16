警油麻地搗破毒窟　檢獲$21萬毒品拘11人　被捕人上警車前難企穩

警方表示，油尖警區特別職務隊根據線報及經深入調查，昨日（15日）在區內進行打擊毒品行動，突擊搜查文明里一個單位。警員在該單位內共檢獲約283克懷疑冰毒、約100克懷疑海洛英、約22克懷疑可卡因、約50粒懷疑咪達囉唑侖（俗稱「藍精靈」），以及一批懷疑吸食毒品工具，包括錫紙及打火機，行動中檢獲的毒品總市值約21萬元。



部份被捕人登上警車前站立不穩。（警方提供）

警員拘捕該單位內一名56歲本地女子，涉嫌「經營毒窟」及「販運危險藥物」；單位內另外6名本地男子、3名本地女子、一名內地女子，年齡介乎46歲至67歲，則涉嫌「服食或注射危險藥物」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

據了解，被捕內地女子持雙程證到港。

根據警方照片，部份被捕人登上警車前站立不穩。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。