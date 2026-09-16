瀏覽交友網欲獲「免費約會券」　33歲男「付款投票」被呃逾$68萬

警方在過去一周，接獲逾20宗網上援交騙案，總損失金額逾$100萬港元。當中一名33歲男子為取得交友約會網站的「免費約會券」，多次付費「投票」，最終不斷滙錢，被騙去逾68萬港元，人財兩空。



一名男子瀏覽交友約會網站時，為獲取「免費約會券」，多次按騙徒指示轉賬到不同戶口，痛失數十萬元。（守網者fb）

據了解，涉事33歲本地男子今年8月瀏覽一個付費交友網站，點擊網站內的連結後，被轉至手機通訊軟件Telegram，與自稱「服務員」的騙徒聯絡。騙徒向他提供一條不明連結，要求他支付會費啟用帳戶，訛稱只要他在該網站付費參與「投票任務」，即可獲得「免費約會券」。

受害人信以為真，按「客服」指示，將投票款項轉賬到多個不同的個人銀行及轉數快帳戶，並在該網站投票。惟投票期間，多次出現「程序」或「步驟出錯」提示，受害人被要求重新進行任務，而每次出錯後任務金額都會增大。受害人一直未有起疑，加上「服務員」聲稱完成任務後不但可獲得「免費約會券」，更可退回所有已付的款項，於是繼續轉賬。

最終受害人在8月13至18日、短短6天內，7次轉賬逾68.4萬港元到騙徒提供的兩個轉數快和4個本地銀行帳戶，隨後騙徒失去聯絡。警方主動聯絡後，受害人才驚覺受騙。

警方提醒市民，切勿點擊不明連結或下載來歷不明的應用程式；騙徒會以不同藉口索取金錢，切勿輕信網上陌生人或標榜「免費」的廣告。如有懷疑，可致電防騙易熱線18222，或用警方「防騙視伏APP」評估騙案風險。