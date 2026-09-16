啟德七人車逆線爬頭 險撞斑馬線途人 警票控涉危駕59歲男｜有片
撰文：凌逸德
出版：更新：
網上近日流傳一段車Cam影片，顯示一輛私家車於9月14日傍晚6時許，沿啟德沐翠街行駛至一商場對開時，突然切線至對面行車線「爬頭」，逆線駛過斑馬線，幾乎撞到正在斑馬線過馬路的途人。
警方表示，留意到網上影片，事發時涉事車輛與行人擦身而過，對其他道路使用者構成嚴重威脅。東九龍總區交通部交通調查組人員經深入調查後，今日（16日）下午將一名涉嫌「危險駕駛」的59歲本地男司機帶返警署協助調查，人員稍後將會對其作出票控。
片段顯示，事發於周一（14日）傍晚6時許，Cam車沿啟德沐翠街行駛，至晴朗商場對開一條斑馬線前停下。當時不斷有巿民過馬路，車輛紛紛停下。惟對面行車線一輛黑色七人車的司機竟然按捺不住，突然扭軚駛出「爬頭」，強行橫越斑馬線；片主也要急踩煞車避讓。
影片曝光後，隨即引來大批網民熱議及指摘，不少網民籲帖主舉報車輛，希望片主「替天行道， 保護大家」；亦有網民批評該司機「等唔切」，指「前面啲車都要等啦，冇耐心，等吓都唔得」。
警方重申，在道路上危險駕駛均屬嚴重交通罪行，對其他道路使用者構成極大危險。根據《道路交通條例》（香港法例第374章），危險駕駛屬嚴重罪行，違例者最高可被判處罰款港幣2.5萬元及監禁3年，以及停牌最少6個月，市民切勿以身試法。
警方會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通及保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。