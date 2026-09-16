啟德七人車逆線爬頭　險撞斑馬線途人　警票控涉危駕59歲男｜有片

網上近日流傳一段車Cam影片，顯示一輛私家車於9月14日傍晚6時許，沿啟德沐翠街行駛至一商場對開時，突然切線至對面行車線「爬頭」，逆線駛過斑馬線，幾乎撞到正在斑馬線過馬路的途人。



警方表示，留意到網上影片，事發時涉事車輛與行人擦身而過，對其他道路使用者構成嚴重威脅。東九龍總區交通部交通調查組人員經深入調查後，今日（16日）下午將一名涉嫌「危險駕駛」的59歲本地男司機帶返警署協助調查，人員稍後將會對其作出票控。



啟德一輛掛兩地牌的七人車竟趁其他車輛停在斑馬線前禮讓行人過路時，硬闖逆線爬頭。（PassionateNectarine9740／車cam L（香港群組））

啟德一輛掛兩地牌的七人車在斑馬線前逆線爬頭。（PassionateNectarine9740／車cam L（香港群組））

片段顯示，事發於周一（14日）傍晚6時許，Cam車沿啟德沐翠街行駛，至晴朗商場對開一條斑馬線前停下。當時不斷有巿民過馬路，車輛紛紛停下。惟對面行車線一輛黑色七人車的司機竟然按捺不住，突然扭軚駛出「爬頭」，強行橫越斑馬線；片主也要急踩煞車避讓。

影片曝光後，隨即引來大批網民熱議及指摘，不少網民籲帖主舉報車輛，希望片主「替天行道， 保護大家」；亦有網民批評該司機「等唔切」，指「前面啲車都要等啦，冇耐心，等吓都唔得」。

警方重申，在道路上危險駕駛均屬嚴重交通罪行，對其他道路使用者構成極大危險。根據《道路交通條例》（香港法例第374章），危險駕駛屬嚴重罪行，違例者最高可被判處罰款港幣2.5萬元及監禁3年，以及停牌最少6個月，市民切勿以身試法。

警方會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通及保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。