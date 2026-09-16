朱振國離世｜妻不原諒刀手　女移澳碩士畢業　憶父「好錫」自己

警員朱振國在2005年執勤期間，遭一名青年拔刀割傷頸部，他負傷追捕對方，結果因失血過多致腦缺氧，慘成植物人，全身癱瘓；他翌年獲政府頒授金英勇勳章，表揚其英勇行為。消息指，朱振國留醫21年後，於9月16日離世。



案發當年朱振國年僅30歲，其女兒曉彤（Michelle）更只有8歲。事隔21年，曉彤早已長大成人，到澳洲升學、讀完碩士，並移居當地，但她去年受訪時，仍記得小時候與「好錫好錫」她的爸爸相處點滴。朱妻則在早年向傳媒透露，無法原諒害丈夫重創的刀手。



朱振國2005年受傷後，2016年時仍在醫院療養，其女兒（左）和妻子（右）到醫院探望。（資料圖片/傳媒人花家姐提供）

妻憶朱振國休班不忘捉賊 夫婦上班前親吻寫紙仔傳話

朱振國的太太在2014年接受網台節目訪問時，回憶丈夫出事前與她的日常。她說夫妻倆會「寫紙仔」貼在雪櫃、玻璃，互相留言，上班前亦會親吻她。

朱太提及，朱振國在休班期間，仍會留意是否有罪案發生，更曾與她在尖沙咀手拖手逛街時遇見扒手，隨即鬆開她的手，衝上前捉捕犯人，「當時我都不知什麼事，呆呆望著他，之後才知他捉賊人，還叫我自己食飯，指自己有排忙。」

2005年7月19日，恐怕是朱太難以忘懷的一日。當日早上，當年23歲的青年廖智勇懷刀欲行劫途人，在保安道市政大廈外，遭獨自巡邏的朱振國截查。廖拔刀割傷朱的頸部後逃走，朱負傷繼續追捕，結果因失血過多，致腦缺氧而全身癱瘓。當時朱振國正值壯年，突然重創更變成植物人，令朱太大感痛惜。

朱太憶述，當日一如過往，朱振國先出門；及後收到她收到朱的同僚電話，指朱出事，叮囑她盡快到意外現場，但當時現場被封路，的士未能駛入，她心情一度非常焦急。

朱太（中）不時到醫院探望丈夫朱振國（右），期望奇蹟出現。傳媒人「花家姐」（左）亦曾一同探望。（資料圖片/傳媒人花家姐提供）

朱振國出事後聞女兒聲音有反應 女：因為我係前世情人

而朱振國的女兒事發時正就讀小學三年級。已移居澳洲的她，2025年接受當地傳媒訪問，指案發當日家人接獲電話後「衝出門口」，她一度被大人拒絕同行，但堅持下終可一同前往醫院，趕到時已見到很多記者、「媽咪喺度喊」。

從此曉彤每天放學後，都會到醫院做功課和探望爸爸；朱太除了患病的日子，亦幾乎每日都會探望丈夫。雖然朱振國已成為植物人，但曉彤指爸爸對她有反應：「只要我一同爹哋share（分享）我的故事或者傾偈，或者我喊，佢都會一齊喊」，她相信爸爸有自己的思想、聽到她的說話，「可能因為我係佢前世情人」。

當年仍就讀小學的她，得到老師不少關心，她亦明白自己與同學有點不一樣。惟升中後，開始有人質疑她「憑咩要特別啲？」、是否因為其父的情況才獲他人疼愛。但曉彤受訪時表示，自己多年來都記得「清者自清」，毋須特別解釋。

當年的懵懂小女孩，現在已長大成人。曉彤在中學文憑試後到澳洲升學，完成碩士課程，並移居當地。她直言，小時候與爸爸相處時間不多，但仍記得爸爸「好錫好錫我」，每逢放假一家人便會一同去吃壽司。

女兒曉彤感謝救父市民 盼出書談面對慘劇黑暗

她受訪時表示，想多謝案發當日救過父親的兩名市民：「佢哋係純粹經過、識CPR，跟住救咗我爹哋條命，如果唔係我相信爹哋都唔會喺度。」她說希望將來有機會寫一本書，以她和媽媽的角度講述如果面對爸爸遇襲的慘劇，「突然之間好黑暗個世界，但係時間都係咁過嘅時候，你點樣可以一步一步慢慢行返出嚟」。

廖智勇因案件被判監10年，現已出獄。（資料圖片/陳雯慧攝）

襲擊朱振國的廖智勇，自首後於2006年4月，在高等法院承認藏有攻擊性武器及拒捕傷人兩罪，被判入獄7年。但律政司認為刑期過輕，向上訴庭提出刑期覆核，至2007年1月上訴庭將廖的刑期增至10年。他早年向監管下釋囚委員會申請假釋，委員會鑑於他初犯、年輕及在獄中行為良好獲假釋，但須一直接受感化官監管，至刑期屆滿為止。

朱太於2016年在法庭上，就朱振國遇襲案相關的和解案件，與廖智勇有一面之緣。對於會否原諒襲擊朱振國的廖智勇，她事後表示，發現自己無法原諒對方：「我到現時都好生氣……我到現在都不會原諒他」。即使收到他的道歉信，感覺欠誠意，不認為對方為事件感內疚，「講咩都無用」。

朱振國的媽媽同樣拒絕原諒兇徒：「搞到我兒子這樣，不可原諒。」她提及，朱振國曾到廣州求醫，當時略有好轉，但2008年回港後由於沒有私人看護，無專人按摩，手腳開始萎縮。

2016年索償案達成和解當日，朱母到醫院探望朱振國，向他訴說審訊結果。（資料圖片/受訪者提供）

過往多名前任警務處處長曾到醫院探望朱振國。朱太曾表示，當中對李明逵的印象最深刻，她笑說：「我唔記得果名，果個高佬（即李明逵），好好人。」朱母同樣認為李明逵是「最有心」。

2007年，時任警務處處長鄧竟成、行動處處長曾偉雄，以及刑事及保安處處長李家超，到廣州軍區廣州總醫院探望朱振國。當時《警聲》報道，鄧竟成對朱振國在自行吞嚥流質食物方面有良好進展感到高興；探訪期間，朱振國精神狀態良好，並不時以眨眼動作示意。