杏花邨謀殺｜IT男近期有高風險投資欠債逾百萬　與妻爭吵關係變差

杏花邨昨日（16日）晚上揭發謀殺案，51歲男子到警署自首，指在杏花邨住所內用廚房刀襲擊其53歲妻子。警方到場調查，經救護員確定女死者身上有多處刀傷，當場不治；男戶主涉嫌謀殺被捕。警方調查得知，男事主近日有進行高風險的投資，欠債逾百萬，夫婦倆因此曾發生爭執，關係惡化。



調查人員到場。（陳永武攝）

警方東區警區助理指揮官（刑事）警司關晉廷交代案情稱，昨日（16日）晚上7時半左右，51歲男子到九龍城警署自首，表示較早時在盛泰道單位內用刀襲擊其53歲妻子。警方隨即到場調查，發現死者倒臥在主人房床上，經救護員檢查證實當場不治，她身體多處有刀傷，包括頸、腰及手；相信案發時間是9月16日清晨至日間，當時二人在同一房間內，疑犯用廚房刀襲擊妻子致死。

男戶主涉謀殺被捕，現正被扣留調查，稍後會剖屍確定死因。

警方東區警區助理指揮官（刑事）警司關晉廷（右）交代謀殺案案情。（黃偉民攝）

關晉廷又指，涉事家庭一家四口，夫婦育有兩子，分別15歲及22歲。死者是家庭主婦，疑兇是IT從業員，收入穩定。警方調查得知，疑犯近日進行高風險投資，欠債過百萬元，夫婦倆為此有糾紛，關係比較差。

另外，此家庭以往並沒有暴力或家庭糾紛的紀錄，被捕人亦沒有任何精神病紀錄。

杏花邨一名女子頸部疑受刀傷倒斃住所。（羅日昇攝)