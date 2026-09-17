4男被電騙集團招攬來港收騙款被捕　戴隨身攝錄機監控收錢過程

葵青警區近日接獲「猜猜我是誰」電話騙案，經調查後於本月15日展開聯合行動，成功拘捕4名剛抵港的非本地男子，包括3名中國籍及1名馬來西亞籍男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。他們受詐騙集團以每次500至1000元不等的報酬招募參與犯罪活動。行動中警方共檢獲36萬元現金，以及多部用作監控交收過程的隨身攝錄機。4名被捕人今日（17日）於西九龍裁判法院提堂，警方不排除會加控更多罪名。



警方檢獲隨身攝錄機。（黃學潤攝）

警方檢獲隨身攝錄機。（黃學潤攝）

葵青警區重案組第一隊高級督察伍穎欣表示，今年9月9日及9月14日，葵青警區發生2宗「猜猜我是誰」的騙案，2名受害人分別為79歲至90歲，他們合共將20萬元現金交予騙徒。人員經調查後，迅速鎖定一名涉案中國籍男子。葵青警區情報組聯同青衣分區特遣隊隨即於9月15日早上展開聯合行動，發現該名中國籍男子在興芳路花園內處理大量相信是犯罪得益的現金，現場同時有另一名中國籍男子形跡可疑，懷疑兩人為同夥。

第一名中國籍男子在旺角被捕

第一名中國籍男子離開後，再前往旺角一間加密貨幣店舖，當準備將現金兌換成虛擬貨幣時，埋伏的人員以「以欺騙手段取得財產」罪將他拘捕。人員在他身上檢獲11萬元現金、1部隨身攝錄機及2部手機。

第二名中國籍男子及馬拉男於觀塘被捕

調查顯示，現場第二名中國籍男子同日較早時曾在葵涌區向一名男長者收取騙款；他隨後於下午前往觀塘游泳池外，再向一名73歲女長者收取騙款，當時有一名馬來西亞籍男子在現場徘徊。人員隨即將該兩名男子拘捕，並在第二名中國籍男子身上檢獲該筆10萬元騙款、1部同款隨身攝錄機及2部手機。

警方檢獲證物。（黃學潤攝）

第四名男子於興芳路花園被捕

葵青警區重案組第一隊接手跟進後，於同日黃昏再次在興芳路花園拘捕第四名涉案男子，並在其身上檢獲15萬元現金、1部同款隨身攝錄機及2部手機。警方相信該筆現金為他同日下午在葵涌區向另一名女受害人騙取所得。

4人被招募來港參與電騙 隨身攝錄機記錄收款過程

警方初步調查顯示，4名被捕人均於9月13至15日來港，相信是被詐騙集團招募來港參與電騙活動，他們透過社交媒體群組接收集團指示。集團要求部分成員配戴隨身攝錄機，以監控他們的收款過程。相關記憶卡內亦拍下交收經過，警方正根據相關線索尋找其他受害人。

4名被捕人今日於西九龍裁判法院提堂。警方正進一步調查他們是否涉及更多案件，不排除會加控其他罪名。警方重申，「以欺騙手段取得財產」屬極之嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。

警方檢獲八達通、電話卡等證物。（黃學潤攝）