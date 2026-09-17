紅磡觀塘兩酒樓分店遭淋紅油　警查天眼拘兩男涉刑事毀壞

上周五（11日）清晨時分，兩間屬同一飲食集團的酒樓，位於觀塘及紅磡的分店相繼遭人淋紅油破壞。當時集團回覆查詢稱，沒有與任何人士結怨，亦無涉及任何欠債之情況。



警方表示，經深入調查及透過翻查大量閉路電視片段後，今日（17日）分別在油麻地和旺角，拘捕兩名年齡分別為33歲及49歲的本地男子，涉嫌「刑事毀壞」。



警方經深入調查及透過翻查大量閉路電視片段後，分別在油麻地和旺角拘捕兩名年齡分別為33歲及49歲的本地男子，涉嫌「刑事毀壞」，並檢獲案發時被捕人身穿的衣物。（警方提供）

警方稱，分別於9月8日和11日日接獲報案，指紅磡區和觀塘區有酒樓先後遭淋潑油漆。西九龍總區反三合會行動組人員，經深入調查及透過翻查大量閉路電視片段後，今日分別在油麻地和旺角，拘捕兩名年齡分別為33歲及49歲的本地男子，涉嫌「刑事毀壞」。人員在行動中檢獲案發時被捕人身穿的衣物，兩名被捕男子現正被扣留調查。

警方經深入調查及透過翻查大量閉路電視片段後，分別在油麻地和旺角拘捕兩名年齡分別為33歲及49歲的本地男子，涉嫌「刑事毀壞」，並檢獲案發時被捕人身穿的衣物。（警方提供）

警方提醒市民，根據《刑事罪行條例》，刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。

警方經深入調查及透過翻查大量閉路電視片段後，分別在油麻地和旺角拘捕兩名年齡分別為33歲及49歲的本地男子，涉嫌「刑事毀壞」，並檢獲案發時被捕人身穿的衣物。（警方提供）

位於觀塘的酒樓上周五早上被人淋紅油，職員事後在場清理。

上周五早上6時39分，警方接報觀塘成業街東廣場一間酒樓遭人淋油。店舖職員返回上班，發現招牌燈箱、牆壁及地面均有紅油，面積約3米乘3米。

相隔不足半小時，至早上7時左右，警方再接獲紅磡必嘉街另一酒樓的職員報案，指酒樓大門遭人淋紅油，招牌燈箱、牆壁及地面染紅；職員事後以屏風遮擋門外被淋油的位置。警方將兩宗案件同列作「刑事毀壞」處理。

涉事兩間酒樓屬豪宴集團旗下，該公司回覆《香港01》查詢稱「公司業務一向恪守法規、正常營運，近日絕無與任何人士結怨，亦無涉及任何欠債之情況。」 集團已就事件報警處理，不便作個案評論。