有片︱中環內地遊客多付車資求退款　八旬翁與城巴車長爭執同攤地

網上流傳數段影片，在中環碼頭巴士總站有一名城巴車長與1男2女操普通話的乘客，疑因車資問題起爭執，車長不斷解說可致電客戶服務部處理退款，但三人沒有理會，爭論不休。



最終車長被撞倒，閉眼躺在地上；其中一名自稱80歲的男乘客見狀同樣躺在其身旁，斥責道：「你裝甚麼裝！你他X先打得我，你他X你不説！我80（歲）了！我他X的80（歲）了！」



中環碼頭巴士總站一名城巴車長與1男2女普通話乘客疑因車資問題起爭執。（網上影片截圖）

從最初一段影片可見，3名內地乘客與車長理論，車長著他們打電話到城巴要求退款，惟對方沒有理會。其中一名較年輕的女乘客重覆強調：「我就跟你說了，兩個老人多少錢？」車長努力用普通話解說：「冷靜一些，根據我們公司程序，你打電話去我們公司要求退款就可以了，不要先動手動腳。」但該名自稱80歲的男乘客十分激動：「你騙我！」

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車長再次重覆他們可以致電到城巴客戶服務部處理退款，但無人理會，三人繼續指罵。其間八旬翁上前欲襲擊司機，被同行兩名女子隔阻，他反起腳踢向其中一名「自己人」。

三人與車長爭持不下，最終車長被推撞在地上，一名女子見狀跨過車長身體坐在地上。車長隨即閉上雙眼，躺在路邊。

另一條可見，八旬翁不斷於車長身旁徘徊，口中念念有詞：「你裝甚麼裝！你他X先打得我，你他X你不説！我80（歲）了！我他X的80（歲）了！」又斥：「你把差價給我找回來！」

其中女乘客拉扯制止着八旬翁，惟他見司機仍然躺在地上，沒有任何反應，嘮叨說：「你裝你X的X！給我演上了！哎呀我受不了！」然後就躺司機旁邊說：「「我80（歲）了，他X打我，我糖尿病心臟病，你懂不懂？我80（歲）了，你裝個啥啊你裝，騙子！」

八旬翁伸手摸向司機的臉，旁邊的城巴職員及目擊者立即喝止。有人勸說：「依家好小事，做咩要搞成咁啫你哋？根本好小事。你90（歲）定100（歲），打人就唔啱㗎啦！」最終救護員到場為司機及老翁檢查傷勢。

警方回覆查覆時表示，昨日（17日）晚上6時52分，中環碼頭巴士總站一名80歲持雙程證內地老翁由尖沙咀上車，疑多付巴士車資，要求司機退錢不果。二人其後發生肢體碰撞，60歲孫姓男司機感頭痛，由救護員將他送往瑪麗醫院治理。經警方調查後，證實事件沒有涉及襲擊成份，案件列作「糾紛」。

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