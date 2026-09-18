杏花邨謀殺｜53歲主婦身中多刀斃命　夫被控以一項謀殺　今早提堂

杏花邨周四（16日）晚上揭發謀殺案，53歲女子在杏花邨2座住所內身亡，警方拘捕其51歲丈夫，經調查後警方今日（18日）暫控該男子一項謀殺罪，案件今日上午在東區裁判法院提堂。



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調查人員到場。（陳永武攝）

警方東區警區助理指揮官（刑事）警司關晉廷昨日（17日）交代案情稱，前日（16日）晚上7時半左右，51歲男子到九龍城警署自首，表示較早時在盛泰道單位內用刀襲擊其53歲妻子。警方隨即到場調查，發現死者倒臥在主人房床上，經救護員檢查證實當場不治，她身體多處有刀傷，包括頸、腰及手。警方相信案發時間是9月16日清晨至日間，當時二人在同一房間內，疑犯用廚房刀襲擊妻子致死。警方在案發現場檢獲一把廚刀，懷疑與案有關。

男戶主涉嫌謀殺被捕，警方今日（18日）暫控他一項謀殺罪，將於上午在東區裁判法院提堂。

男戶主涉嫌謀殺被捕，將於今日（18日）上午在東區裁判法院提堂。（資料圖片）

死者遺體由仵工移送殮房。（陳永武攝）

警方東區警區助理指揮官（刑事）警司關晉廷（右）交代謀殺案案情。（黃偉民攝）

關晉廷又指，涉事家庭一家四口，夫婦倆育有兩子，分別15歲及22歲。死者是家庭主婦，疑兇是IT從業員，收入穩定。警方調查得知，疑犯近日進行高風險投資，欠債逾百萬元，夫婦倆為此有糾紛，關係比較差。

另外，此家庭以往並沒有暴力或家庭糾紛的紀錄，亦沒有任何精神病紀錄。警方呼籲任何人如有資料提供，請致電3660 1663與調查人員聯絡。

杏花邨一名女子頸部疑受刀傷倒斃住所。（羅日昇攝)