荃灣中醫診所賣私煙　海關「放蛇」拉七旬負責人　檢10萬支煙

香港海關昨日（17日）於荃灣展開反私煙行動，成功瓦解一個以中醫診所作掩飾的私煙零售點。海關人員透過喬裝顧客試購，在診所內檢獲約10萬支懷疑私煙，估計市值約44萬元，當場拘捕一名78歲男負責人。



海關瓦解一個以中醫診所作掩飾的私煙零售點。（海關提供）

香港海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任蔡卓勳表示，海關昨日（9月17日）在荃灣採取反私煙行動，成功搗破一個懷疑私煙零售點。行動共檢獲約10萬支懷疑私煙，估計市值約44萬元，應課稅值約32萬元。

經深入調查後，海關人員鎖定一個位於荃灣的中醫診所，懷疑有人以中醫診所作掩飾，實則經營私煙零售點。昨日下午，海關人員於上述中醫診所喬裝顧客進行試購行動，並發現診所負責人以低於法定煙草稅價的價格出售香煙，遂拘捕該名78歲男子，他現已被落案起訴。

初步調查顯示，涉案人士為降低執法風險，刻意選擇樓齡較高、沒有升降機、搬運不便的唐樓區域，租用劏房單位作為私煙零售點，並以中醫診所作掩飾其非法活動。海關相信，是次行動成功瓦解一個活躍於荃灣區一帶的私煙分銷中心及零售點。

海關重申，新修訂的《應課稅品條例》已於去年9月生效，當中新增推定：任何售價低於法定煙草稅價的香煙，必須證明已經課稅，否則將被推定為私煙。

另外，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

海關將繼續透過情報主導及地區巡查，全力打擊私煙活動。市民如發現懷疑私煙活動，可致電海關24小時熱線 182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）提供資料。

海關人員在診所內檢獲約10萬支懷疑私煙。（海關提供）