油塘男童衝紅燈闖馬路撞貨車　目擊司機：爭啲撞死佢　隻手流晒血

油塘發生驚險車禍，一名男童在行人過路處「衝紅燈」衝出馬路，撞到一輛貨車，倒地受傷送院。網上廣傳事發車CAM片段，顯示攝錄時間為昨日（17日）下午4時20分。現場為油塘聖安當女書院對開的鯉魚門道，據車CAM所見，當時行人過路處有紅光投射於地面，顯示行人燈號為紅燈，惟一名疑為小學生的男童，突然由往魔鬼山方向衝出行車路，走上安全島後沒有停下，繼續衝前。



正當男童繼續奔跑，至越過往觀塘方向行車路右線時，發現有車從左線駛至，男童立即急停，但其身體仍撞向一輛黃色貨車的右邊車身近車尾位置，男童繼而被扯跌，其手持的東西亦飛跌地上。



男童臨撞車前有停一停，但已經收掣不及撞向貨車車身。(網片截圖)

貨車司機疑未有留意撞跌男童，繼續前行，尾隨多輛車即響號示意，貨車最終在一個路口後停下。男童亦自行起身，步回安全島上，並坐在地面。有其他途人見狀走近協助。

據車CAM片主的口述，直言當時「差啲撞死佢呀」，又指該名男童「隻手傷咗，流晒血隻手。好彩識行返轉頭咋，如果唔係俾架貨車撞到呀……」

警方回覆指，於昨日（17日）下午4時25分接獲報案，指一輛貨車沿鯉魚門道西行，至高超道交界時，一名年約9歲男童過馬路被其撞到。男童手受傷，由救護車送往聯合醫院時清醒。據了解，貨車男司機姓馮（41歲），事發時車輛燈號為綠色。