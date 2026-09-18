鐵筆撬夾公仔機｜警翻查「銳眼計劃」CCTV片段　28歲男賊翌日落網

大圍一間連鎖夾公仔專門店，昨日（17日）凌晨遭兩名賊人夜闖爆竊。負責人將拍攝到爆竊過程的閉路電視片段放上網，稱懸紅10萬元追緝兩名賊人。片中可見，兩名戴口罩及鴨舌帽的賊人，在接近4分鐘內，用鐵筆連環撬開兩部夾公仔機，「摩打手」將裏面總共80隻公仔掃空，包括人氣公仔Jellycat，全部塞入多個紅白藍膠袋內逃去無蹤，金額約7萬元。



警方表示，昨日（17日）接獲一名店鋪女負責人報案，指發現其位於積壽里的店鋪被人盜去一批公仔，經深入調查和情報分析，以及翻查大量包括「銳眼計劃」下的閉路電視片段後，警方今日（18日）下午於沙田區拘捕一名28歲的本地男子，涉嫌「盜竊」。該名被捕男子現正被保釋候查。



警方提醒，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，一經定罪，最高可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。



兩名賊人用鐵筆連環撬開兩部夾公仔機，將裡面所有公仔掃走，放入多個紅白藍膠袋中。（kalok.ching.3／Threads）

店東「家樂」早前向《香港01》憶述，昨日凌晨（17日）其妻子用電話監察各分店的閉路電視，突然發現大圍分店懷疑遭人爆竊。妻子隨即以電話連接到該店舖的保安系統，並喝道「你哋唔好走！」疑因東窗事發，賊人立即拖着4袋公仔逃離店舖，其中一人突然折返，取回遺留的鐵筆，隨後登上接應車輛逃去無蹤。家樂直言，如非喝走他們，全店恐會被洗劫一空。

家樂表示，與朋友合力經營夾公仔舖約兩年，現時有8間店舖。他指，夾公仔店的盜竊事件可說是「日常」，賊人亦奇招百出：大鉸剪剪開機器、大磁石吸走公仔等。今次賊人用鐵筆撬機、並用紅白藍袋載住公仔，家樂嘆：「咁狼死都有」。被問到懸紅原因，他直言「今次真係好嬲」，因此報警之外亦懸紅10萬元，希望可以將賊人盡快繩之於法。他續稱，今次事件後會加強保安。

兩人用鐵筆猛力撬開夾公仔機的門。（kalok.ching.3／Threads）

黑衫男再撬夾模型機，但不成功。（kalok.ching.3／Threads）