元朗傷人案．內情｜美容師疑盜前僱主文件　另起爐灶掀糾紛

元朗豐年路昨日（18日）晚上發生傷人血案，一名31歲女子被人用利器割傷左手臂，目前留院治理情況嚴重。傷者的朋友向《香港01》透露，傷者是一名美容院的美容師，她因為涉及不誠實取用電腦而被捕，並遭公司開除，他懷疑事件與舊東家的恩怨有關。而傷者前臂遭刀手用刀割傷，深可見骨，擔心影響日後活動能力。



據了解，警方相信事件並非隨機攻擊，正調查傷者與舊公司之間的糾紛是否與案有關，案件列「傷人」案，交由元朗警區刑事調查隊調查。



案發後大批警員到場，在學校外搜索。（網上圖片）

傷者的朋友伍先生向《香港01》稱，姓何傷者曾在一間連鎖式經營的美容院任美容師，去年因為涉嫌盜取公司文件而被捕及遭開除，案件排期於下星期提堂。

何女其後與伍先生的妻子及另一女性友人「另起爐灶」，於元朗教育路開設美容院，至今已經9個月。伍妻與其女性友人，同樣來自舊公司，份屬舊同事。而她們亦遵從規定，沒有招攬舊客戶光顧。

伍先生續稱，遇襲位置是傷者美容院外約50米，她當時正放工離開。兇徒突然從後用刀襲擊，在其前臂割一刀，傷口深可見骨；得手後即跑上天橋往元朗方向逃去。兇徒戴鴨舌帽和口罩，無法看到面容，有途人得悉事故，協助按住傷者傷口急救。

伍先生指，兇徒只襲擊傷者的手，擔心康復後活動能力有影響。

傷者前臂受刀傷深可見骨。（受訪者提供）

案發於昨日晚上9時14分，警方接報一名女子在豐年路20號元朗商會中學對開，被一名男子用利器襲擊，導致手部受傷。傷者經包紮後送往博愛醫院，隨後轉往屯門醫院，接受進一步治理，案件列作「傷人」，由交由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進，正追緝一名年約20至30歲男子。

據了解，傷者曾在元朗區的一間美容中心擔任美容師，美容中心負責人於店內兩名員工辭職後翻看閉路電視，發現傷者將美容中心的客戶資料從工作電腦轉移至USB隨身碟之中。美容中心的負責人因此已報案，傷者因而被捕，並將於下周出庭應訊。警方初步相信傷人案是因糾紛而衍生，並非隨機攻擊行為。