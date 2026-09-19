海關破歷來最大宗海路販毒案　泰國抵港保溫箱藏$1.25億大麻拉3人

香港海關破獲一宗歷來最大宗海路販運毒品案件。海關透過和海外執法機構的情報交流和調查分析，鎖定一票由泰國進口香港、報稱裝有保溫箱的海運貨物，並於9月2日檢查貨物。行動中，人員檢獲約535公斤懷疑大麻花，估計市值約1.25億元，並拘捕3名懷疑涉案人士。



海關破歷來最大宗海路販毒案 檢1.25億元大麻。（翁鈺輝攝）

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官陳夢迪指，9月2日當中，海關人員在葵涌海關大樓檢驗這個貨櫃時，利用流動X光車輛檢查系統的X光掃描，影像顯示貨櫃中間位置的貨物密度與其他貨物不一致，狀甚可疑。

人員隨即打開該貨櫃，發現大量用紙箱裝載的保溫箱。這批保溫箱有紅、藍、綠三種顏色。陳指，當海關人員搬運貨櫃中間位置的紙箱時，憑著人員細緻的查驗及對重量的敏感度，發現部分印有藍色字樣的紙箱重量比其他的較重。

這批保溫箱有紅、藍、綠三種顏色；人員在1342個保溫箱的其中364個藍色的保溫箱裡，合共撿獲535公斤的大麻花，市值約1.25億元。（翁鈺輝攝）

海關人員發現貨櫃內有1,342個紙箱，其中有442個印有藍色的字樣，而當中364個紙箱重量是比其他的紙箱重1至2公斤。有鑑於此，人員隨即將這批364個印有藍色字樣的紙箱進行進一步的X光檢查。在影像可見，紙箱內有深橙色和密度較高的物件，反映這批保溫箱裡可能藏有可疑的有機物或違禁品。

當海關人員開啟這批364個印有藍色字樣和重量較重的紙箱後，發現每個紙箱裡只裝有一個藍色的保溫箱，當中241個藍色的保溫箱內，裝有一包真空包裝的透明膠袋，約重1.1公斤。人員留意到當中少部份的保溫箱放有懷疑定位追蹤裝置；而另外123個藍色保溫箱內，則裝有兩個紙盒，每個紙盒裡是有一大包真空包裝的黑色膠袋，分別約重1.1公斤。

最終人員發現一批可疑的草本植物，植物亦發出濃烈的氣味，經快速毒品測試，證實這些草本植物對大麻呈陽性反應。經點算後，人員在1342個保溫箱的其中364個藍色的保溫箱裡，合共撿獲535公斤的大麻花，市值約1.25億元。

陳表示，在這宗案件中，販毒集團精心設計，處心積慮，預先將大量大麻花利用多層的膠袋包裝，並且抽真空處理，企圖掩飾大麻花濃烈和獨特的氣味。陳指，不是所有的藍色保溫箱都是藏有毒品，不過如非海關人員細心和全面的查驗，絕非輕易可以找到相關毒品。人員亦都留意到藏有毒品的保溫箱是收藏在貨櫃的中間位置，再夾雜近千個其他顏色的普通保溫箱。販毒集團意圖魚目混，妄想避過海關人員偵查。但透過海關先進的清關裝置和前線海關人員 細心的觀察和查驗，最終成功地搜獲這批毒品，阻止毒品流入香港。

毒品調查科毒品調查第二組指揮官郭俊雅指，海關毒品調查科人員在9月2日馬上接手跟進調查。過程中，人員迅速鎖定這批貨物將會被安排送往位於新界北一個偏遠的物流儲存倉庫。

經調查後，人員相信販毒集團委託一間本地的貨運代理公司進行海運報關工作，在過程裡面意圖掩飾真正的收件人和寄件人資料，增加執法人員在貨物風險評估和檢查時候的難度。

郭指，人員發現，當貨物抵港之後，集團成員是沒有急於提貨，反而將貨物長時間存放在該偏遠的物流倉庫，試圖以「過冷河」方式，利用長時間以「消耗戰」的形式和執法人員 對抗。他們甚至會儲存一段長時間，不斷更改物流指示，以擾亂海關人員部署，等到他們認為安全的時候，看準機會才去分批提取貨物。

販毒份子會儲存貨物一段長時間，不斷更改物流指示，以擾亂海關人員部署，等到他們認為安全的時候，看準機會才去分批提取貨物。（翁鈺輝攝）

經過了16天監控和部署，人員調整行動策略，並周四（9月17日）的中午時分，發現有兩名男子駕駛一輛貨車去到該倉庫後，只是提取其中兩板，即54箱的貨物，當中包括懷疑 存放毒品的保溫箱。隨後，這輛貨車將這批保溫箱運送到旺角市區一個路邊停泊，並開始 卸貨。當貨物卸貨後，有第三名男子上前接應貨物，拆走包裝貨物的外圍透明膠紙，然後就將保溫箱分批捧走，帶入附近一唐樓單位。人員見狀，當場拘捕該3名男子。

經過初步調查，海關相信，那些收貨人打算將保溫箱搬進去該唐樓一單位，然後將收藏在內的大麻花拿出去再去分發。

行動中被拘捕的三名男子，首兩名被捕人分別為21歲和47歲，是本地非華裔男子；另外第三位前去提貨搬運的男子則44歲，是持「行街紙 」的越南籍男子，報稱無業。

港口及海域科港口貨櫃貨物檢查組陳夢迪（左）、毒品調查科毒品調查課監督張文傑（中）及毒品調查第二組指揮官郭俊雅（右）交代案情。（翁鈺輝攝）

海關留意，販毒集團非常熟悉本地物流操作，企圖利用香港物流網的便利，將毒品偽裝成正當貨物。郭指，犯人經過深思細密的考量，最初只提取極少部分貨物，因為他們正嘗試在不同的階段取貨，測試貨物是否被海關人員鎖定，以減低被海關一網打盡的風險。

郭提到，犯人租用的唐樓單位十分簡陋，僅有一張碌架床和兩張椅子。由於這次檢獲的大麻數量非常龐大，海關相信該單位只是純粹租用作一個臨時儲存以及轉運毒品的地點。

另外，海關留意到販毒集團貨物中分別放置一定數量的追蹤定位儀器，以方便他們遠距離掌握貨物的實時位置，相信他們將把貨物分批轉去不同位置。海關相信行動已成功截獲大批大麻花流入市面。

毒品調查科毒品調查課監督張文傑指，三名被捕人士中，首兩名被捕人士已獲保釋候查，而該名越南籍男子，海關會落案起訴「企圖販運危險藥物」罪，案件將於下周一（21日）在九龍城裁判法院提堂。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

今年截至8月，大麻檢獲數量已達2875公斤，對比起2025年同期上升了27%。（翁鈺輝攝）

海關表示，留意到近年在大麻毒品的檢獲量有上升趨勢，2024年檢獲的大麻毒品有2863公斤，而2025年則有2948公斤，到今年截至8月，大麻檢獲數量已達2875公斤，對比起2025年同期上升了27%。截至今次535公斤大麻案件，香港海關檢獲的大麻數量已經超過3500公斤。海關藉此提醒物流業界要小心販毒份子利用物流服務進行販毒活動。

張文傑指，有部份販毒份子對物流業界的操作非常熟悉，今次案件中，海關發現有人利用境外網上戶口付款作今次遞送和存倉服務。另外，販毒份子亦會將毒品放在物流貨倉長達兩個星期，並到提貨時，他們會分批將毒品提出，變相他們是利用物流倉庫當成毒品儲存倉。

因此，海關提醒物流業界從業員，小心提防「假物流，真販毒」的操作模式，特別是要留意不明來歷的客戶要求，例如他們可能不會提供詳細聯絡資料，或在聯絡時經常性失聯。如果發現異於尋常的物流業界操作，海關希望從業員向香港海關提出舉報。

各位市民可以透過海關舉報熱線1828080 或者經由電郵crimereports@gov.hk向海關作出舉報。海關重申 ，販運危險藥物是嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可以判罰500蒂元及判處終身監禁，市民大眾切勿以身試法。