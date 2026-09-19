粉嶺鐵皮屋製毒工場　釋毒氣危害民居　警拉3男女檢$2300萬冰毒

警方前日（17日）於粉嶺搗破一處製毒工場。行動中，人員在兩間鐵皮屋及秀茂坪一個公屋單位內拘捕2男1女，檢獲市值約2,300萬元的固體及液態懷疑冰毒。警方指，涉案製毒工場位處密集的鐵皮屋之間，缺乏安全設備，且過程中釋出有毒氣體，又容易引發爆炸，猶如社區「計時炸彈」。



單位內發現大量製毒設備，包括加熱器、過濾器、反應器及冷藏設備。（警方圖片）

單位內發現大量製毒設備，包括加熱器、過濾器、反應器及冷藏設備。（警方圖片）

毒品調查科行動組高級督察陳力豪指，周四晚上，探員於粉嶺祠堂村一鐵皮屋附近，截停搜查一名持雙程證的49歲內地男子，並以其身上鎖匙，進入附近一處鐵皮屋閣樓。人員進入後在單位內發現大量製毒設備，包括加熱器、過濾器、反應器及冷藏設備，部分機器當時正在運作。警方在場搜獲約9公斤固體懷疑冰毒、約43公升液態懷疑冰毒，以及大量易燃、劇毒化學品及毒品半製成品，涉案毒品總值約2,300萬元。

同時搜捕 販毒集團主腦及骨幹3人落網

人員同時在附近另一間鐵皮屋及秀茂坪順天邨一個單位，拘捕一名持俗稱「行街紙」的56歲非華裔女子及一名55歲本地男子。

被捕2男1女皆報稱無業，警方相信3人為販毒集團主腦及骨幹成員，其中有人以金錢利誘他人擔任製毒師、跑腿及「睇水」角色。3人涉「製造危險藥物」罪被警方扣查調查，稍後將各被暫控上述罪名，於下周一（21日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

毒品調查科行動組高級督察陳力豪交代案情。（翁鈺輝攝）

工場高溫加熱劇毒化學品 稍一不慎隨時爆炸

陳力豪指，涉案製毒工場具備相當規模，相信已投產3至4日。工場故意選址遠離市區的鐵皮屋作掩飾，但場內缺乏安全設備，進行高溫加熱及加壓等化學程序時，加上單位內存放大量易燃及有毒化學品，極易引發嚴重爆炸或火警，對周遭居民生命構成威脅。

警方強調，是次行動不但成功從源頭堵截大批毒品流入市面，更及時拔除社區安全隱患。警方呼籲業主出租單位時應提高警覺，留意租客背景及單位用途，如發現單位傳出異味或有可疑物品，應盡快報警。

警方提醒市民，製毒過程中通常會釋放刺鼻氣味，如發現任何處所有異味傳出，巿民應提高警覺，如有懷疑，應向警方報案。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，製造危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可以判處終身監禁，市民大眾切勿以身試法。