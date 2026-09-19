海關機場偵破跨境販毒案　檢$120萬大麻花和私煙　47歲男旅客被捕

海關表示，今日（19日）在香港國際機場偵破一宗旅客販運毒品的案件，檢獲約5.8公斤懷疑大麻花和12支未完稅香煙，估計市值約120萬元，並拘捕一名男子。



一名47歲內地男旅客今日由馬來西亞吉隆坡飛抵本港。關員清關時，在該名男子的寄艙行李及身上分別發現該批懷疑大麻花及未完稅香煙。該名男子隨即被拘捕，案件仍在調查中。

圖為案中懷疑大麻花。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。