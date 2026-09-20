德國抵港寄艙行李藏$470萬K仔　海關機場拘22歲日籍男

海關今日（20日）在機場偵破一宗涉及航空入境旅客的販毒案件。一名22歲日本籍男旅客從德國法蘭克福飛抵本港，關員清關時，在其寄艙行李內發現約13公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約470萬元，遂把他拘捕。案件仍在調查中。



關員檢獲約13公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約470萬元。（海關提供）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。