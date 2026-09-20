洪水橋配水庫工程地盤挖土機翻側　土拓署勒令承建商暫停相關工序

「中科監察」主席潘焯鴻前日（18日）於Facebook專頁發帖，指北部都會區洪水橋厦村新發展區的土木工程拓展署地盤發生工業意外，「成部雞頭（挖掘機）碌落山！最精彩係下邊部雞頭（挖掘機）一於小（少）理，繼續開工！」其發佈的圖片上有多個顏色標示，白色框內的挖掘機翻側；黃色框內的挖掘機則仍在運行；藍色框則寫上「成個地盤得兩個管工」。



土木工程拓展署今日（20日）回覆《香港01》查詢，指9月14日上午約10時，洪水橋丹桂村附近山坡的配水庫工程地盤內一輛挖土機傾側，事件中無人受傷。事發後，署方即時要求承建商暫停涉及相關工序的工程，承建商已向勞工處報告該宗意外。土拓署已責成承建商就事件提交報告，並檢視施工程序及提出改善建議。待署方滿意有關措施能有效確保施工安全，有關工序才會獲准恢復。

