太子抱嬰男踢飛嬰兒車猛推妻　27歲男子涉普通襲擊深水埗落網

網上日前（20日）凌晨流傳一段影片，內容指一名男子於基隆街與柏樹街交界與女子爭執，期間男子情緒失控，單手抱著嬰孩竟連環起腳踢飛行李篋及嬰兒車，更硬生生將女子推跌在地。



警方調查後，昨（21日）在深水埗區以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名27歲本地男子，他涉嫌以手襲擊其28歲妻子，他已被落案起訴一項「普通襲擊」罪，案件將於明日（23日）在西九龍裁判法院提堂。案件交由旺角警區刑事調查隊第6隊跟進。



有關片段長約30秒，當時有車輛泊在太子基隆街近柏樹街，車內有人拍攝基隆街和柏樹街交界情況，當時一名女子旁邊有一個疑似白色行李篋，一名男子用右手抱住嬰孩，身旁有一部嬰兒車，雙方發生口角。

男子情緒激動，一邊手抱嬰孩，一邊起腳踢向該個疑似行李篋，雙方繼續發生爭執，男子轉身起腳踢飛嬰兒車，繼而衝前用左手推跌女子，懷疑身體失平衡，一度跪在地上，男子隨即起身，幸嬰孩未有跌落地上，一名女途人途經現場聞聲轉頭查看，片段便結束。

警方今（22日）表示，早前留意到一段網上片段，顯示一名男子9月20日凌晨在柏樹街與基隆街交界抱着一名嬰兒，以腳踢一部嬰兒車，並將一名女子推至地上。

經調查後，警員9月21日下午在深水埗區以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名27歲本地男子，他涉嫌以手襲擊其28歲妻子。被捕人已被落案起訴一項「普通襲擊」罪，案件將於明日（23日）在西九龍裁判法院提堂。案件交由旺角警區刑事調查隊第6隊跟進。

警方重申對家暴採取「零容忍」的態度，並會對施襲者果斷執法，以保護受害者及其家庭子女的安全。

男子情緒激動，一邊手抱嬰孩，一邊起腳踢向該個疑似行李箱，雙方繼續發生爭執。（Threads@sophia_kky影片截圖）

帖主表示，自己即時報案，「差人嚟到，佢哋2個已經走咗唔見埋，之後問我留低咗資料，同埋拎條片」。

雙方繼續發生口角。（Threads@sophia_kky影片截圖）

男子轉身起腳踢飛嬰兒車。（Threads@sophia_kky影片截圖）

影片引來許多網民討論，「抱住個B打老婆」、「打女人好X街」、「唔知人哋家事，但打人就唔啱，仲要喺小朋友面前」。

男子衝前用左手推跌女子。（Threads@sophia_kky影片截圖）

男子懷疑身體失平衡，一度跪在地上。（Threads@sophia_kky影片截圖）