警跨部門亞博館反恐演習　模擬國際會議受襲　iCasualty速尋傷者

警方新界南總區今日（22日）聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、消防處、亞洲國際博覽館（亞博館）及香港危難應變醫學會於亞博館舉行代號為「勇箭」（STORM ARROW）的跨部門反恐演習，以加強政府相關部門及各持份者在處理突發事故時的溝通、協調及應變能力。



警方聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、消防處、亞洲國際博覽館（亞博館）及香港危難應變醫學會於亞博館舉行代號為「勇箭」（STORM ARROW）的跨部門反恐演習。（警方提供圖片）

警方聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、消防處、亞洲國際博覽館（亞博館）及香港危難應變醫學會於亞博館舉行代號為「勇箭」（STORM ARROW）的跨部門反恐演習。（警方提供圖片）

警方聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、消防處、亞洲國際博覽館（亞博館）及香港危難應變醫學會於亞博館舉行代號為「勇箭」（STORM ARROW）的跨部門反恐演習。（警方提供圖片）

警方聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、消防處、亞洲國際博覽館（亞博館）及香港危難應變醫學會於亞博館舉行代號為「勇箭」（STORM ARROW）的跨部門反恐演習。（警方提供圖片）

警方提到，演習有超過300名人員參與，模擬國際體育會議進行期間，發生涉及國家安全、影響大會有序進行的事件及恐怖襲擊。新界南總區衝鋒隊、新界南總區警察機動部隊、機場警區、反恐特勤隊、網絡安全及科技罪案調查科、要員保護組、爆炸品處理課及相關持份者共同協作，進行緊急救援、疏散、事故處理及提供善後支援。

警方聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、消防處、亞洲國際博覽館（亞博館）及香港危難應變醫學會於亞博館舉行代號為「勇箭」（STORM ARROW）的跨部門反恐演習。（警方提供圖片）

警方聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、消防處、亞洲國際博覽館（亞博館）及香港危難應變醫學會於亞博館舉行代號為「勇箭」（STORM ARROW）的跨部門反恐演習。（警方提供圖片）

同時，警員運用內部軟件「iCasualty」作跨部門資訊溝通，更快識別傷者身份及最新情況，提升調查工作以及處理查詢的效率。

警方聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、消防處、亞洲國際博覽館（亞博館）及香港危難應變醫學會於亞博館舉行代號為「勇箭」（STORM ARROW）的跨部門反恐演習。（警方提供圖片）

警方指，會繼續與各持份者保持緊密聯繫，檢視相關應變計劃，為即將在年底舉行的國際體育會議作出全面準備，確保公共安全及會議順利舉行。

警方聯同中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、消防處、亞洲國際博覽館（亞博館）及香港危難應變醫學會於亞博館舉行代號為「勇箭」（STORM ARROW）的跨部門反恐演習。（警方提供圖片）

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