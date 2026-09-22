有片．輕鐵坑尾村站MMA｜兩男疑打尖問題爆衝突　揮拳互毆起飛腳

網上流傳一段打鬥片段，兩名男子懷疑因排隊搭車問題爆發衝突，大打出手。片中顯示現場是輕鐵坑尾村站月台，紅衣男子處於上風，曾將白衣男子按倒在地，又兩度揮拳；對方亦毫不甘弱，出拳反擊。

其間白衣男曾喝罵：「你知唔知咩叫排隊呀？」紅衣男即爆粗反駁：「黐X線，我排緊㗎，你冇L嘢呀？」有乘客勸阻：「唔好打呀！」車上也有乘客大喊：「快啲閂門入嚟！」但另有乘客怕被殃及，喝止：「唔好入嚟打交呀大佬！」最終車門緩緩關上，影片至此結束。



紅衣男揮拳打白衣男。（車cam L（香港群組）/Soso Chan 影片截圖）

片段甫開始，紅衫男將白衫男按在地上拳打腳踢，其後他擺脫糾纏，衝入車廂取回丟在地上的物件。此時，白衫男站起來，指罵他沒有排隊，再被他一拳拳揪擊，又起飛腳；白衫男盡力抵抗出拳反擊。

影片引起網民熱議，有網民批評：「打尖仲打人，onX」亦有網民分析二人的打鬥技術：「紅衫堅好揪，拳拳都命中」、「技術上口罩男處於下風」。衝突同時激發網民探討輕鐵的排隊機制，有網民質疑：「其實我都好混亂，究竟輕鐵係點排隊㗎呢？地下又無任何標示， 你話你排呢度，我話我排呢度，邊個先啱？我睇過輕鐵守則，無相關資料， 得一個根據附例，當港鐵職員「要求」排隊時，乘客須在指定列隊後排隊，並以有秩序和有規則的方式向前移動，服從職員指引。無職員係咪唔使排隊？」