搭的士派毒｜疑犯派貨後拍攝記錄惹疑　有司機爆時有可疑包鐘訂單

一名19歲青年懷疑利用的士做「毒品快餐車」，包車穿梭區內多個地點「派毒」。幸司機醒目察覺異樣，趁對方落車期間透過對講機向同行通報，並由行家報警將歹徒繩之於法。有的士業界不諱言，間中有疑似「包鐘派毒」的可疑訂單，乘客要求在同一區內來回往、上車落車，形跡可疑；甚至有司機見過，有人走近車窗與乘客交收。



一名青年懷疑藏有大量毒品被捕。（翁鈺輝攝）

乘客於草叢擺放物件後 拍照記錄惹疑

據了解，涉事司機今日開早更，透過手機應用程式接獲一宗「包車」兩小時的訂單（一般每小時收費約200至300港元）。乘客上車後行徑相當古怪，先後要求前往多個地點，而且每到一個目的地便下車，走到草叢附近擺放物品，然後拍照記錄，在場稍作等候便上車去下一個目的地，過程完全沒有其他人出現。

司機覺得事有蹊蹺，懷疑對方正在派送毒品，其間趁他未上車時，透過對講機向同行通報，由同行報警。

業界司機指時有「包鐘派毒」可疑訂單 多在夜間時段

的士司機Peter（化名）受訪時透露，行內時有這類疑似「包鐘派毒」的order（訂單），不過通常在夜更時段，日間「包鐘派毒」實在罕見。他指出，若乘客包車兩至三小時，又在特定區域來回後返，不時上車落車，已經非常可疑。

他指，以往有司機承接「包鐘派毒」的訂單，甚至見過有人走近車窗直接與乘客交收。他表示，部分警覺性高的司機若遇到可疑乘客，可能會詢問乘客運送什麼物品，又或者以「收工交更」等理由，要求對方落車，乘客為免「搞大件事」，一般也識相離開。Peter續指，部分司機接載這類客人，也不敢貿然揭穿或報警，以免對方發難或報復。

Peter坦言，普遍司機不想承接這類訂單，因遇到警方路障截查會很麻煩，一來警方如在乘客身上搜出毒品，司機亦有機會「上身」；二來司機事後亦要錄口供及協助調查，動輒耗費數小時，得不償失。他呼籲同行保持危機意識，遇事「見疑即報」。

吳坤成讚涉事司機做法妥當合理。（資料圖片）

吳坤成讚做法妥當 提醒司機以人身安全為先

另外，的士車行車主協會永遠會長吳坤成接受《香港01》電話訪問時，高度讚揚涉事司機機警，善用通訊軟件聯繫同業，協助報警，做法妥當合理：「做得非常好。」

不過吳坤成指出，此類案件在業界較為罕見。他解釋，一般乘客搭的士均以「點對點」為目的，極少要求連續前往多個不同地點落車。該名乘客的行為可謂「明目張膽」，司機產生懷疑完全正常，對此提高警覺亦非常合理。他補充，事件反映政府推廣的「見疑即報」宣傳工作十分到位，成功提升了前端從業員的警覺意識。

對於的士司機遇上懷疑違法事件的處理方式，吳強調司機首要原則是保障個人人身及財產安全。他特別提醒，由於的士車廂內通常是「一對一」的封閉環境，在缺乏支援的情況下，不建議司機與可疑乘客發生任何言語或身體接觸，以免招致危險。

他提到，過往有司機遇到可疑乘客，選擇將車輛駛入人多熱鬧的地方後，再落車報警求助。他直言，每宗事件的車程與情況不同，司機未必每次都有充足時間與同行溝通，重點在於確保自身安全，再進行隨機應變。