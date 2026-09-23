海關牛池灣檢逾$13萬私煙扣查私家車　33歲男電話收單派貨被捕

海關稅收罪案調查科私煙電購專責小組針對私煙集團利用私煙傳單作宣傳，以電話訂購作銷售的私煙活動，部署一連串行動。關員昨日（22日）在牛池灣一個屋苑附近拘捕一名男子，檢獲3萬支懷疑私煙，估計市值約13.5萬元，應課稅值約10萬元。



涉案男子被捕。

海關稅收罪案調查科調查主任吳家頤交代案情指，今年9月上旬，關員在黃大仙一條公共屋邨截查一名正在派發私煙傳單的男子，當時男子派發的傳單上印有私煙價目及落單電話號碼。

海關檢獲約3萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約13萬5千元，應課稅值約10萬元，同時扣查涉案私家車。（海關提供）

海關私煙電購專責小組隨即展開情報蒐集及分析，近日派員假扮買家，按私煙傳單上的電話號碼聯絡賣家，昨日（22日）相約賣家到東九龍一帶屋苑進行交易，昨午在牛池灣一個屋苑附近拘捕一名本地男子，關員在該名男子所駕駛的私家車內，檢獲約3萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約13萬5千元，應課稅值約10萬元。被捕男子33歲，報稱無業，關員經初步調查顯示，被捕男子擔任派送私煙的角色。

海關檢獲約3萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約13萬5千元，應課稅值約10萬元。（海關提供）

吳指出，被捕男子33歲，報稱無業，關員經初步調查顯示，被捕男子擔任派送私煙的角色，涉案私家車亦被海關扣查，海關正調查該批私煙的來源，海關行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

海關檢獲約3萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約13萬5千元，應課稅值約10萬元。（海關提供）

海關會繼續從不同層面全方位打擊，堵截不同方式，渠道的私煙活動。海關強調買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可以致電海關24小時熱線182 8080，透過舉報罪案專用電郵帳戶或網上表格舉報懷疑私煙活動。