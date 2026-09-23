八鄉致命車禍｜車CAM揭女途人疑衝燈攝車罅肇禍　途人紛救助

八鄉錦田公路發生奪命車禍。今日（23日）早上8時半左右，一輛運送混凝土的重型貨車，由55歲姓陳男司機駕駛，沿錦田公路慢線往八鄉行駛，至高埔村對開行人過路處撞到一名女子。63歲姓余女子昏迷不醒，由救護車送往博愛醫院急救，稍後再轉到屯門醫院，惜延至下午1時39分不治。有車cam片段顯示，女事主疑在車龍之間「衝紅燈」橫過馬路，被駛至的混凝土車撞到，有目擊者見狀上前施援。



白色衫的女途人趁車輛慢行，疑衝紅燈過馬路，「攝車罅」導致涉事混凝土車司機未能夠時察看有人橫過馬路，終將她撞到並推前數米。(網片截圖)

車CAM片段拍攝到事發一瞬間的情況。可見當時現場3線行車，其中右線及中線均慢駛，而左線則較為暢通。其間一名身穿白色上衣的女途人，突然從右邊安全島走出，當時行車燈號為綠色。CAM主的車前亦有一輛TESLA私家車，見狀須立即煞車。

惟當女途人順行跑過右線及中線，卻被左線一輛駛至的重型貨車撞及，推前數米停下。當時中線位置有一輛學校小巴在燈口前，懷疑重型貨車司機及女途人均被小巴隔擋視線。

片段所見，事發後，前方TESLA司機立即落車協助；另有一名男途人脫下外套，跑向傷者方向，相信加入救援。

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被撞63歲姓余女子頭部重創，昏迷被送往博愛醫院，其後被轉送至屯門醫院治理，於下午1時39分被證實死亡。重型貨車55歲姓陳男司機被帶返警署協助調查。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

一輛重型車在錦田公路高埔村對開行人過路處撞到一名中年女子。（黃學潤攝）