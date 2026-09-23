元朗疑狗咬死人｜漁護連日捕狗　一狗為毛守KENT名義登記被控兩罪

元朗周日（20日）凌晨懷疑有狗咬死人，一名27歲女子倒斃壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕，警方查天眼發現女子曾被3隻狗追趕，懷疑她被咬死。漁護署今日（23日）連續第4日聯同警方，返回案發現場一帶搜捕無人看管的狗，行動料由下午5時持續至晚上10時。在過去3日行動，人員已捕獲5隻狗，當中最少3隻有晶片。



「毛守救援」的創辦人KENT指，被捕獲的狗名為「大B」，為一頭13歲的老唐狗，登記在他名下。（資料圖片/ 羅日昇攝）

據了解，其中一頭被捕獲而有晶片的狗隻，其登記主人為動物保護組織「毛守救援」的創辦人KENT。據KENT向《香港01》透露，周一漁護署捉捕的3隻狗，當中兩隻有登記晶片，當中一隻在他名下，他被漁護署控告兩罪，包括「沒有妥善管控狗隻」及「過期狗牌」。

KENT受訪時指，被捕獲的狗名為「大B」，為一頭13歲的老唐狗，體型龐大重約26公斤，原本為一名拾荒婦的狗隻，牠因與其他倉狗打架受傷由KENT在2018年救起，並以其名義登記，並在愛護動物協推行的「唐狗絕育計劃」進行絕育，拾荒婦不願登記晶片，因此登記在他名下，他再交還給該名拾荒婦照顧。

KENT指，今日到漁護署新界北動物管理中心錄口供，了解事件得知，大B被捕捉時僅隻身在街遊蕩，行動緩慢，個性溫馴。漁護職員只用繩索便圈住大B頸部捕捉，大B現時仍在漁護署部門扣留，要等待抽取DNA基因口水樣本，了解是否有份襲擊死者的狗隻，若結果吻合，署方或會加控罪名。

KENT指，現時元朗壆圍有約10隻狗是登記在他名下，他亦聯絡了其他動物組織義工，亦有約10多隻登記在對方名下。他解釋，由於漁護署一旦捕捉到沒有晶片的狗，大多都會4日後進行撲殺，「我哋唔想隻狗死」，因此若鄉郊貨倉倉主或拾荒婦不願落晶片，動物義工或好心人，慣常做法便會自費有流浪狗絕育打疫苗，登記在自己名下。而且根據法例，晶片主人不能是團體 ，一定要屬於個人。

KENT表示，他今日重返拾荒婦的單位，已無人應門，尋獲無果。因此大B一旦放行，「毛守」會接管大B。對於漁護署一連4日大型捕捉，KENT認為有關行動無可厚非，當局捕捉大量狗隻抽驗DNA，「咁先可以搵到真兇出嚟」，而若然尋獲涉事狗隻，處方亦應該撲殺，因為涉事狗隻已對人類造成傷害，不能原諒。

《香港01》正向漁護署查詢上述案件。

9月22日晚上，漁護署和警方在元朗壆圍南路、壆圍西路及錦壆路附近一帶進行聯合狗隻捕捉行動，共捕捉兩隻無人看管的唐狗。（漁農自然護理署Facebook圖片）