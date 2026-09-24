旺角劏房藏死龜貓屍｜愛協檢走生還龜隻予獸醫檢查　現場環境惡劣

旺角廣東道1030號發生虐待物動案。一間劏房租戶失聯，兼單位傳出異味。救援人員在單位內發現一隻龜屍及、一具貓屍；另發現逾13隻龜活龜，有關13隻龜無表面傷痕，愛護動物協會派員到場檢走。



愛護動物協會表示，愛協督察於涉事單位內發現14隻龜及1隻貓，其中一隻龜及貓已經明顯死亡一段時間。單位內動物的居住環境惡劣，滿佈雜物。生還動物已交由獸醫作詳細檢查，而屍體則暫存愛協，稍後將送交漁護署解剖以了解死因。愛協指，強烈譴責任何遺棄及不負責任對待動物的行為。



警方檢取所有動物並交予愛協督察送返中心，生還動物已交由獸醫作詳細檢查（愛協提供）

愛協表示，督察今日就警方要求到場協助處理一宗懷疑殘酷對待動物案。督察於涉事單位內發現14隻龜及1隻貓，其中一隻龜及貓已經明顯死亡一段時間。單位內動物的居住環境惡劣，滿佈雜物。

警方檢取所有動物並交予愛協督察送返中心，生還動物已交由獸醫作詳細檢查，而屍體則暫存愛協，稍後將送交漁護署解剖以了解死因。

其中一隻龜及貓已經明顯死亡一段時間。單位內動物的居住環境惡劣，滿佈雜物。（愛協提供）

愛協對事件深感痛心，並強烈譴責任何遺棄及不負責任對待動物的行為。飼養動物是一生一世的承諾，主人有責任為牠們提供基本照顧、適切醫療及安全生活環境。我們呼籲所有飼主必須做一個負責任的寵物主人，切勿因任何原因忽略、遺棄或傷害動物。

愛協人員共檢獲逾10隻龜，其中品種包括美國紅耳龜、草龜及白化巴西龜，有一隻為死龜；另外亦檢獲一具貓屍。（林振華攝）

據悉，涉事劏房由一名女子租住，惟已欠租4個月，近日亦失聯，警方正追尋其下落；案件列作「殘酷對待動物」跟進。交由旺角警區刑事支援隊跟進，暫未有人被捕。該兩隻動物屍體已由相關機構人員撿走。

愛協人員共檢獲逾10隻龜，其中品種包括美國紅耳龜、草龜及白化巴西龜，有一隻為死龜；另外亦檢獲一具貓屍。（林振華攝）

愛協人員共檢獲逾10隻龜，其中品種包括美國紅耳龜、草龜及白化巴西龜，有一隻為死龜；另外亦檢獲一具貓屍。（林振華攝）

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