西營盤第二街鹹水及食水管齊爆　泥水沿路傾瀉擋途人｜有片

今日（25日）早上近9時，西營盤第二街「正街街市」對開有地下鹹水管破裂，據報曾噴出3米高水柱。大量積水夾雜泥沙湧出路面，沿第二街向下流，導致行人路和路面有輕微水浸。



泥水其後沿正街落斜夾雜砂石，於皇后大道西及德輔道西路口堆積，影響排水。皇后大道西兩條行車線受阻，只剩中線通行，車輛需涉水而行；受積水及沙泥影響，多處行人過路處暫時封閉。時值上班繁忙時間，途人趕時間匆匆涉水而行，亦有人退避至安全位置以免被水花濺濕。水務署指，涉事水管分別為一條鹹水供水管及食水供水管，經供水調度後，食水及沖廁水供應均不受影響。



途人避開積水。（黃偉民攝）

水務署在Facebook「滴惜仔」專頁表示，經了解後確認涉事水管為一條直徑800毫米的鹹水供水管、及一條直徑800毫米的食水供水管。在關上水掣後，現場已停止湧水，署方隨即派員清理現場。經供水調度後，食水及沖廁水供應均不受影響。

受事故影響，第二街的一條行車線須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程。駕駛人士可使用餘下的行車線；現場交通大致暢順。水務署正與運輸署及警務處緊密協調，妥善計劃臨時交通措施，以維持交通暢順。署方工程團隊正全力進行水管維修，亦會繼續就事件與中西區民政事務處及區議員保持緊密聯繫，以期盡快完成維修工程及重開受影響的行車線。

受事故影響，正街、德輔道西及皇后大道西行人路及部份行車線暫時封閉。（黃偉民攝）

受事故影響，正街、德輔道西及皇后大道西行人路及部份行車線暫時封閉。（黃偉民攝）

受事故影響，正街、德輔道西及皇后大道西行人路及部份行車線暫時封閉。（黃偉民攝）

今早近9時，西營盤正街街市對開第二街有鹹水管爆裂，影響行人車輛往來。（Facebook西環變幻時群組/GoCrab2023圖片）

今早近9時，西營盤正街街市對開有鹹水管爆裂，影響行人車輛往來。（網上圖片）

警方到場圍封第二街、正街、皇后大道西及德輔道西等多處受影響路段，水務署亦派員到場關上水掣及搶修。

運輸署宣佈，因水管緊急維修，正街介乎第一街與第二街之間的一段唯一行車線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。