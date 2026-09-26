黑的｜警中區3個月拘3司機　十一黃金周的士大使駐旅遊熱點助旅客

中區警區聯同港島總區交通部，於十一黃金周前夕展開執法行動，打擊的士濫收車資、拒載、兜客等違法行為。中區警區於7月至9月期間，一共進行65次行動，拘捕3名的士司機，發出8張告票及超過180張定額罰款告票；其中5架涉事車輛已被拖走檢驗。警方亦會於節日假期打擊「黑的」，如即將來臨的十一黃金周等，聚焦旅遊熱點包括蘭桂坊、山頂纜車站一帶，主動監察高危及可疑車輛，例如冚旗徘徊兜客、未有展示的士司機證之的士。



為有效打擊區內「黑的」，的士業議會聯同中區警區於2024年4月推出的「的士大使計劃」，至今兩年來已成功協助超過6萬名市民及旅客；目前服務亦擴展至蘭桂坊、花園道纜車站以及山頂纜車站等地點。十一黃金周期間，亦會派出的士大使服務旅客。



中區警區聯同港島總區交通部於十一黃金周前夕展開執法行動，打擊的士濫收車資、拒載、兜客等違法行為。警方聯同的士業議會主席黃卓邦（左）於花園道纜車站附近向市民及的士司機派發宣傳單張。圖中為中區警區行動主任阮嘉儀總督察，右為港島總區交通部執行及管制組特遣隊督察嚴思浩。（王譯揚攝）

中區警區行動主任總督察阮嘉儀表示，警方一直高度關注「黑的」相關的違規行為，包括濫收車資、拒載及兜客等。為打擊這類嚴重損害香港國際形象及旅客利益的行為，多年來中區警區聯同運輸署及的士業議會等，採取跨機構、跨部門協作模式，並以情報主導作為方針及收集情報等，針對高風險的時、地、人行動。

阮嘉儀續稱，在執法時間方面，警方會集中於萬聖節、除夕倒數及十一黃金周等特別日子，亦包括深宵時分，尤其在公共交通車輛停止服務的空檔期。地點方面，則揀選中環蘭桂坊、山頂纜車站等旅遊熱點執法。警方亦積極配合智慧警政，運用流動攝影及警隊「銳眼」計劃的閉路電視搜證；另外亦會主動監察高危及可疑車輛，例如冚旗徘徊兜客之的士，或未有展示的士司機證的車輛。

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警放蛇遭索5倍車資上山頂 的士司機落網揭8次涉同類案

因應過去暑假長假期、中秋節以及即將來臨的十一黃金周。中區警區在7月至9月期間，共進行65次行動，拘捕3名司機，發出8張告票及逾180張定額罰款告票，並拖走5輛狀況欠佳的涉事車輛。

阮嘉儀表示，在9月初的一次「放蛇」行動中，警員喬裝內地遊客，於花園道纜車站上車前往山頂纜車站，被司機索價高達正常按錶收費5倍的350元，該名司機最終被當場拘捕；其車輛亦有缺損，已被拖走檢驗。涉事司機過往亦有8次濫收車資的犯罪紀錄，以及一次危險駕駛案底。

因應過去暑假長假期、中秋節以及即將來臨的十一黃金周，中區警區在7月至9月期間，共進行65次行動，拘捕3名司機，發出8張告票及逾180張定額罰款告票，並拖走5輛狀況欠佳的涉事車輛。（警方提供）

黑的司機警覺性提高 問行程試探放蛇警

行動期間，警方發現不法司機的警覺性有所提高。例如，他們會在乘客上車前主動試探口風，詢問乘車原因及剛才的遊玩地點；在車程中，更會仔細查問喬裝警員來自內地哪個城市、來港後住什麼酒店等細節，企圖識破其身份。

阮嘉儀強調，針對即將來臨的十一黃金周，中區警區將繼續維持零容忍態度，嚴厲打擊的士司機的違法行為。

港島總區交通部執行及管制組特遣隊督察嚴思浩指出，港島交通部同樣致力打擊各類與的士營業有關的違法行為，包括但不限於濫收車資、拒載、冚旗載客或兜客等。其中，濫收車資行為不單影響正常的士營業，亦會損害訪港旅客的權益，嚴重破壞香港作為亞洲盛事之都的形象。有見及此，港島交通部執行及管制組除聯同其他警區進行「放蛇」行動外，亦會派遣隱形戰車主動巡查區內大型活動，例如足球賽事、夜間賽馬日的散場情況。

港島總區交通部執行及管制組特遣隊督察嚴思浩稱，不定時派遣隱形戰車於各旅遊景點周邊巡邏。（王譯揚攝）

「黑的」趁夜馬日散場兜客 往尖沙咀索價$280 司機判囚8周

嚴思浩續稱，有部分的士司機會趁旅客急於返回酒店時招攬乘客，開出高昂車費，或假裝按錶收費後再收取不存在的橋費及路費等。例如在過去的五一黃金周夜間賽馬日，警員喬裝內地旅客，於跑馬地散場時截乘的士前往尖沙咀，一名司機開價280元，被當場拘捕；該名有多項濫收車資案底的司機被直接檢控，最終遭法庭定罪並判監8星期。

此外，港島交通部亦靈活運用科技執法，不定時派遣隱形戰車於各旅遊景點周邊巡邏，利用車上的自動車牌識別系統分辨及截查可疑的士，近日亦開始利用隨身攝錄機監察旅遊熱點的交通情況，一旦發現的士在站內「冚旗」、沒有展示司機證或在禁區上落客等違例行為，警務人員都會採取相應的執法行動。

自2026年1月15日起，司機在駕駛時前方最多只可放置兩部流動電訊裝置，而每部裝置的螢幕對角線長度不可超過19厘米。另自2026年4月1日起，的士司機必須提供最少兩種電子支付方式，包括一種二維碼支付以及一種非二維碼支付，亦即業內俗稱的「一加一」。若違反上述規定，可被檢控。的士車主亦需留意有關的士強制安裝3項設備的新規定，即行車記錄儀、車廂攝錄系統以及全球衛星定位系統。

中區警區行動主任總督察阮嘉儀（中）、港島總區交通部執行及管制組特遣隊督察嚴思浩（左）聯同的士業議會主席黃卓邦（右）交代十一黃金周打擊「黑的」執法。（王譯揚攝）

的士大使計劃推行兩年 成功協助逾6萬市民旅客

的士業議會主席黃卓邦稱，自2024年起，的士業界聯同中區警區、中西區交通安全運動議會等持份者，攜手推行「的士大使」計劃，並將首個試點設於夜生活較頻繁、「黑的」猖獗的蘭桂坊提供服務。經過兩年努力，計劃成效顯著，至今已成功協助超過6萬名市民和旅客乘搭的士，不僅加強了乘客與司機之間的溝通，減少因語言不通或收費不清晰衍生的誤會，亦對不法的司機起到了極大的阻嚇作用。

服務往後將擴展至各大旅遊熱點，例如在五一及十一黃金周期間，於花園道及山頂纜車站派駐的士大使為旅客服務。黃卓邦續指，的士大使計劃目的十分簡單，就是希望主動出擊，在各大旅遊熱點，保護香港作為「旅遊之都」和「好客之都」的形象，同時提升的士服務水平與市民旅客的乘車體驗。

的士資訊卡記錄車資、車牌等 保障乘客免誤搭「黑的」

黃卓邦表示，的士大使每逢周末午夜12時至凌晨5時，會在蘭桂坊一帶執勤。面對部分帶有醉意、步履不穩或未必能清晰表達目的地的乘客，大使們均展現出極大的熱誠與耐性協助他們上車。乘客登車時，大使更會派發一張「的士資訊卡」，清楚記錄預計車資、的士車牌及目的地等資料，交予乘客。黃稱這張資訊卡極為重要，能保障乘客在意識不太清晰的情況下避免誤乘「黑的」，日後若有任何爭拗亦有據可依，全力保障乘客的安全與消費權益。

明年的士將強制裝「車廂三寶」 冀違法行為無所遁形

為進一步帶來更佳的乘車體驗，的士業界一直積極配合政府推行各項優化措施，包括早前推出的的士車隊管理制度、今年初實施的強制電子支付，以及積極部署來年強制在的士安裝俗稱「車廂三寶」的設備，即行車記錄儀、全球衛星定位系統，以及車廂內外鏡頭，這些行動將有效地改善「黑的」問題，所有在的士車廂的違法行為，將會無所遁形。參考之前澳門成功的例子，他們的投訴及違法行為已大減逾九成。