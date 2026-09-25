中秋節多區交通繁忙　吐露港公路現車龍　港鐵轉車站水洩不通

今日（25日）為中秋節佳節，傍晚放工時間，全港多區迎來大批慶節人潮與車流，各大主要幹道及過海隧道交通非常繁忙。網上相片可見，吐露港公路往大埔已築起長約幾公里的車龍；港鐵九龍塘站月台，以及由香港站前往中環站的通道，亦人潮如鯽，水洩不通。另外，部分市民疑在西區海底隧道遇上壞車，需要即場轉車。



運輸署表示，港島干諾道西天橋、干諾道中天橋往西區海底隧道方向、中環及灣仔繞道；九龍窩打老道往獅子山隧道方向、龍翔道及將軍澳道； 新界皇珠路往屯門公路方向、大埔公路沙田段往大埔方向等多處，交通擠塞，呼籲市民提早計劃行程，並預留充裕交通時間。



全港多區迎來大批慶節人潮與車流，各大主要幹道及過海隧道引道現時交通非常繁忙，圖為吐露港公路於下午5時的情況。（Facebook Jackie Ming）

有網民表示「中秋節先嚟喺西隧壞車」，乘客需落車轉乘其他車輛。（Threads winggszee）

運輸署表示，以下路段的交通繁忙：

香港島

干諾道西天橋(往西區海底隧道方向)、干諾道中天橋(往西區海底隧道方向)、中環及灣仔繞道(往中環方向)、堅拿道天橋(往海底隧道方向)、黃泥涌峽天橋(往海底隧道方向)、夏慤道(往中環方向)、告士打道(來回方向)、維園道(往中環方向)、怡和街(往灣仔方向)、東區走廊(來回方向)近東區海底隧道

九龍

窩打老道(往獅子山隧道方向)、龍翔道(往葵涌方向)近竹園道、將軍澳道(往觀塘方向)、觀塘繞道(往大老山隧道方向)、清水灣道(往龍翔道方向)、觀塘道(往油塘方向)近康寧道、觀塘道(往旺角方向)

新界

皇珠路(往屯門公路方向)、龍富路(往皇珠路方向)、大埔公路 – 沙田段(往大埔方向)近火炭路、寶石湖路(大頭嶺迴旋處)、掃管埔路(雞嶺迴旋處)、杯渡路(往屯門公路方向)、新田公路(往元朗方向)

署方呼籲，駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。市民請提早計劃行程，並預留充裕交通時間。

港鐵九龍塘站人潮如鯽，水洩不通。（潘耀昇攝）