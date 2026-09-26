壁屋總懲教主任被指毁壞設施　懲教交執法機構處理　警重案組跟進

消息稱，懲教署一名總懲教主任，被指在壁屋監獄內涉及破壞監獄設施。懲教署表示，事件正由執法機構跟進；警方則表示，案件由將軍澳警區重案組接手，暫時未有人被捕。



消息指，涉事總懲教主任姓羅，今年8月及9月分別在獄中破壞設施，部門得悉及調查後，予以相關處理。

涉事為一名駐守西貢壁屋監獄的總懲教主任。（資料圖片）

《香港01》向懲教署查詢事件，包括該名總懲教主任在8月及9月兩次於壁屋監獄內鬧事的詳情、是否被停職、是否涉事刑事或有何跟進行動等。懲教署回覆指，有關事件現時由相關執法機構跟進，署方已按照既定機制處理；又表示十分重視懲教人員的行為及操守，對紀律有嚴格要求，任何人員若干犯違法違紀行為，署方定必依法處理，絕不姑息。

警方回覆查詢稱，9月15日接獲一部門轉介，指該部門有政府物品被人惡意破壞。案件現交由將軍澳警區重案組第2隊跟進，暫未有人被捕。

涉事為一名駐守西貢壁屋監獄的總懲教主任。（資料圖片）

壁屋監獄位於清水灣道397號，根據懲教署資料，壁屋監獄屬低度設防院所，1975 年投入服務至今。收容男性成年的初犯，收容額為550人。

根據公務員編制，總懲教主任共有78名，現時在職有74人；可晉升為懲教事務監督、懲教事務高級監督、懲教事務總監督。總懲教主任的薪級表屬第28至33點，月薪由$105,270至$130,170。