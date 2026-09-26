大坑「國安小火龍」首亮相　少年警訊舞動薪火相傳

逾百年歷史的國家級非物質文化遺產大坑舞火龍，每年均會吸引大批本地市民及海外遊客慕名而來。今年主辦方邀請警務處國安處參與，將「文化安全」及「社會安全」理念融入傳統習俗之中，在節慶中推廣國家安全教育。



少年警訊20名成員經數小時特訓，於大坑揮舞起「國安小火龍」。（警方圖片）

少年警訊20名成員經數小時特訓，於大坑揮舞起「國安小火龍」。（警方圖片）

20米紫色「國安小火龍」寓意紫氣東來

國安處應邀製作「國安小火龍」一條，以籐枝、繩纜及珍珠草紮作，全長約20米，重約35公斤。小火龍以紫色為主調，呼應國安處標誌的主色，亦寓意「紫氣東來」。小火龍全身插滿的螢光香枝，有祈求驅除國安威脅，為香港高質量發展護航的深層意義。

少年警訊成員特訓數小時 體現薪火相傳

「國安小火龍」由少年警訊成員舞動，20多名成員事先向大坑坊眾福利會的前輩學習舞火龍技巧，歷經多個小時的刻苦訓練，眾人在表演中展現出團隊合作、紀律、耐力與默契，除體現對傳統文化的薪火相傳，亦象徵年輕一代共同肩負起維護國家安全的責任。

警務處副處長（國家安全）江學禮、署理國家安全處處長郭嘉銓、作為主禮嘉賓出席大坑舞火龍活動，於大坑舞火龍啟動儀式中進行簪花掛紅儀式。（警方圖片）

警務處副處長（國家安全）江學禮、署理國家安全處處長郭嘉銓、作為主禮嘉賓出席大坑舞火龍活動，於大坑舞火龍啟動儀式中進行簪花掛紅儀式。（警方圖片）

警務處副處長（國家安全）江學禮，署理國家安全處處長郭嘉銓派發國安紀念品予在場市民。（警方圖片）

江學禮、郭嘉銓親臨撐場：將國安意識融入生活

中秋節當晚，警務處副處長（國家安全）江學禮及署理國安處處長郭嘉銓到場支持。他們表示，大坑舞火龍活動體現了文化傳承及社區團結共融的精神，與總體國家安全觀中的「文化安全」與「社會安全」息息相關。

警方期望透過「國安小火龍」，讓市民在感受傳統節慶氣氛同時，與大火龍一起擔負維護國家安全的使命。發言人強調：「希望能將『國家安全，人人有責』的意識融入生活，攜手守護我們的文化與社會和諧。」

摩頓臺設巨型氣球打卡位及宣傳攤位

除了舞火龍表演外，國安處亦聯同灣仔警區人員，於摩頓臺臨時遊樂場設置了大氣球打卡位。現場同時設立「國安及防騙宣傳攤位」，向市民派發宣傳紀念品，並設展示板詳解大坑舞火龍的歷史文化，以及「文化安全」的相關概念。