酷熱警告生效　西貢破邊洲1.5小時兩男懷疑中暑　直升機兩度出動

今日（27日）酷熱天氣警告生效期間，西貢破邊洲一個半小時內接連發生兩宗行山人士中暑事件。中午12時09分，警方接獲民安隊人員報案，指發現破邊洲有一名男子懷疑中暑。救援人員及政府飛行服務隊接報到場協助，該名男子其後由直升機送往灣仔停機坪，再轉送律敦治醫院救治。

約一個多小時後，至下午1時27分，警方再接獲報案，指破邊洲觀景台亦有一名男子中暑，幸其神智清醒，救援人員及政府飛行服務隊再次出動到場救援。



警方接獲民安隊人員報案，指發現西貢破邊洲一名男子懷疑中暑。（資料圖片）

西貢破邊洲有一名男子懷疑中暑。

天文台於今日上午6時45分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，並提醒市民慎防中暑。長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。

在炎熱天氣下或高溫環境中工作的人士，要參照勞工處的預防工作時中暑指引，採取所需的防暑措施。

在戶外活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。戶外活動宜安排在早上或下午較後的時間進行；在室內活動時，亦應適時補充水分。如室內沒有空調設備，應盡量打開窗戶及以風扇保持空氣流通，亦可使用可供避暑的公共設施。

避免長時間在陽光下曝曬，以免受太陽紫外線曬傷。應穿上淺色和通爽衣服，配戴可遮掩後頸的闊邊帽子和能阻隔紫外線的太陽眼鏡。