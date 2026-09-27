酷熱警告下兩宗行山求助　一男船灣疑中暑　一男昂坪棧道腳抽筋

天文台今日（27日）發出酷熱天氣警告。下午1時01分，警方接獲一名男子報案，指在船灣淡水湖郊遊徑行山期間感到不適，懷疑自己中暑。救援人員用直升機將男子救起，再轉送律敦治醫院治理；下午2時19分，警方再接獲另一宗求助，4名男子在昂坪棧道近昂坪360行山，期間其中一名男子腳抽筋，政府飛行服務隊到場救援。



昂坪棧道。（資料圖片）

船灣淡水湖郊遊徑。（資料圖片）

天文台於今日上午6時45分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，並提醒市民慎防中暑。長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。

在炎熱天氣下或高溫環境中工作的人士，要參照勞工處的預防工作時中暑指引，採取所需的防暑措施。

在戶外活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。戶外活動宜安排在早上或下午較後的時間進行；在室內活動時，亦應適時補充水分。如室內沒有空調設備，應盡量打開窗戶及以風扇保持空氣流通，亦可使用可供避暑的公共設施。

避免長時間在陽光下曝曬，以免受太陽紫外線曬傷。應穿上淺色和通爽衣服，配戴可遮掩後頸的闊邊帽子和能阻隔紫外線的太陽眼鏡。