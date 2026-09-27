有片｜西貢長途划艇賽期間　遊艇衝近擦身而過　事主轟：罔顧人命

資深投資專家林一鳴，今日（27日）在社交媒體Threads發帖文指，他昨日（26日）偕同香港遊艇會的隊友，參加名為「Sai Kung Coastal Challenge」的41公里長途划艇耐力賽。當他們途經萬宜水庫附近海域時，險遭一艘遊艇撞及。



他在文中形容，「當時該艘遊艇在百米外突然加速，直接將船頭指向我們狠狠衝過來，最後以極近距離與我們貼身擦過。百米遠就鎖定目標直衝，這應該不是不小心，而是蓄意的行為。」同時斥責涉事船長：「或許船長覺得這樣很好玩、很刺激，但這可能害死幾條人命！海上不是你的快艇賽道，請尊重其他運動員的生命安全。」

他亦附上相關片段，可見一艘遊艇由畫面左至右高速行駛，近乎迎頭衝向划艇，最終貼身擦過划艇右方駛離。其濺起的尾流亦影響划艇的穩定，艇上的6名選手隨浪顛簸，所幸無人墮海。

海事處回覆《香港01》指，根據記錄，海事處暫未接獲相關舉報。然而，海事處會主動就事件作出調查，如發現任何人違反海事法例會依法處理。

涉事遊艇與比賽划艇可謂擦身而過，險釀意外。(圖片來源：Threads/drlam_inv)

涉事遊艇與比賽划艇可謂擦身而過，險釀意外。(圖片來源：Threads/drlam_inv)

涉事遊艇與比賽划艇可謂擦身而過，險釀意外。(圖片來源：Threads/drlam_inv)