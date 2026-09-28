警中秋節假期打擊非法賽車扣19車　2男涉醉駕被捕　66車涉超速

西九龍總區交通部執行及管制組人員在中秋節假期間（24日至27日）在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）的反非法賽車行動。人員於區內的主要幹道及快速公路高調巡邏，並嚴厲打擊「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「非法賽車」、「超速駕駛」及「非法改裝」等罪行。



西九龍總區交通部執行及管制組人員在中秋節假期間（24日至27日）在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）的反非法賽車行動。（警方提供）

行動期間，警方拘捕兩名本地男子，分別54至55歲，涉嫌「酒後駕駛」。另外，警方共發現19輛私家車及一輛電單車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經初步檢驗後，有關車輛懷疑非法改裝「死氣喉」、車尾定風翼突出車身、改裝軚盤及玻璃透光不足度等。有關車輛已被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。人員亦向3輛私家車發出欠妥車輛報告。

同時，警方亦於西九龍區內多個地點設置數碼雷達偵測，共偵察到66輛車輛涉及超速行駛，稍後將會向有關司機發出傳票。

西九龍總區交通部將繼續加強執法打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動，確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。

西九龍總區交通部執行及管制組人員在中秋節假期間（24日至27日）在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）的反非法賽車行動。（警方提供）

西九龍總區交通部執行及管制組人員在中秋節假期間（24日至27日）在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）的反非法賽車行動。（警方提供）

西九龍總區交通部執行及管制組人員在中秋節假期間（24日至27日）在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）的反非法賽車行動。（警方提供）