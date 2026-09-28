小紅書吸客　來港攝影化妝導遊｢一條龍全包｣　入境處放蛇拘4女

國慶黃金周將至，入境處預計有大量旅客來港旅遊。處方調查人員在網上巡邏期間，留意到有人在主流的社交平台宣稱可以在香港提供化妝、攝影和導遊等服務，並以「一條龍全包式」收費作招徠。



經過深入調查和情報分析，入境處鎖定目標人物，並一連兩日（27及28日）採取執法行動。調查人員喬裝顧客，查詢並預訂相關服務。目標人物其後來港提供服務時，人員遂拘捕4名女子（20至31歲），她們均以訪客身份訪港，將被控「違反逗留條件」。



入境處調查人員在網上巡邏期間，留意到有人在小紅書上宣稱可以在香港提供化妝、攝影和導遊等服務，並以「一條龍全包式」收費作招徠。（翁鈺輝攝）

入境處特遣隊指揮官李烱超交代案情指，被捕人當中有一人是化妝師，聲稱可以提供美髮和化妝等服務，每次收費約港幣700元；而其餘3名被捕人則是攝影師兼導遊，其服務收費介乎400元至600元港幣不等。處方提供截圖可見，廣告於「小紅書」上刊登。

4人均在一些主流的社交平台上經營個人的帳戶，以廉價的收費來作招徠，且要預先收取訂金。她們聲稱可以在一些熱門的旅遊景點，包括主題樂園、尖沙咀海傍、西九文化區等，為客人提供規劃行程、攝影器材的租用，以至造型指導等一條龍服務。

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行動中，人員檢取被捕人的攝影器材、道具、化妝用品以及智能電話等。不排除會有更多人被捕。據了解，4名被捕女子並無關聯，各自提供服務，並且知悉來港工作屬違法。她們以時薪收費，如超出某個時數便作包日計算。

李烱超續指，在執法的同時，處方亦在各區一些較熱門的旅遊景點加強宣傳活動，包括堅尼地城、中環海濱、尖沙咀海傍，以至主題樂園等，向旅客派發宣傳單張和宣傳品，傳遞切勿聘用非法勞工的訊息。

入境處在熱門的旅遊景點加強宣傳活動，向旅客派發宣傳單張和宣傳品，傳遞切勿聘用非法勞工的訊息。（翁鈺輝攝）

入境處提醒，根據香港法例，所有旅客在未得入境事務處處長批准的情況下，不得在香港從事任何有薪或無薪的僱傭工作，或開辦或參與任何的業務。違例者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。

非法勞工固然是嚴重罪行，僱用非法勞工也同等嚴重。任何人如果僱用一些不可合法受僱的人士，均屬違法，最高可被判罰款50萬元及監禁10年。李烱超呼籲所有消費者，如透過社交平台來選用服務，務必謹慎。切勿貪方便或者貪平，選用來歷不明的服務提供者，否則隨時得不償失，甚至蒙上違法的陰影。

最後，如果市民發現有懷疑非法勞工的活動，請致電舉報非法勞工專線185185，或者透過電郵、傳真，或入境處的網站作出舉報。入境處會繼續密切留意有關情況，積極去打擊非法勞工的活動，全力維護勞工的權益，和保障本地的勞動力市場。