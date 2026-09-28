石梨貝濾水廠48個水泵被盜｜水務署：濾水廠已停運　供水沒受影響

已廢棄的金山石梨貝濾水廠發生盜竊案，賊人疑破壞濾水廠的門及門鎖，盜去48個水泵，總值約1.4萬元。水務署回覆《香港01》查詢表示，涉事水泵部件已廢棄，不具運作功能，事件未有對有關地區的供水服務造成影響。



現場消息指，約48個水泵不翼而飛。（黃學潤攝）

警方於今日（28日）上午9時54分接獲報案，指已廢棄的金山石梨貝濾水廠有兩扇門及門鎖懷疑遭人破壞，濾水廠內多個銅製組件不翼而飛。警方將案件列作「盜竊」，交由深水埗刑事調查隊跟進。據悉經點算後，現場發現有48個水泵不翼而飛，損失金額共約1.4萬元。警方隨後翻查現場閉路電視，發現濾水廠近山邊位置設有一處門口，不排除賊人由此潛入作案。

現場消息指，48個水泵不翼而飛。（黃學潤攝）

水務署回覆查詢指，水務署職員於9月28日上午進行例行巡查期間，發現已停止運作的石梨貝濾水廠遭人闖入，並有物件懷疑被盜，遂即時聯絡警方調查。經初步點算，約40多件已廢棄的水泵部件被盜，相關價值仍在核實中。

由於石梨貝濾水廠於2021年起停止運作，現場相關零件亦不具運作功能，事件未有對有關地區的供水服務造成影響。水務署表示，正計劃使用該濾水廠的土地，作其他與供水相關之用途。石梨貝濾水廠設有保安圍欄及閉路電視等保安設施，水務署亦會繼續派員作定期巡查。署方會定期與警方舉行會議，並會持續檢視及按需要加強相關水務設施的保安措施。

警員在場調查。（黃學潤攝）