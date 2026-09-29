連翔道「波子」失控撞水馬翻側　男司機涉酒後駕駛被捕

今（29日）凌晨零時許，警方接獲長沙灣連翔道近荔盈街位置有人報案，指上址有私家車翻側。救援人員接報到場，將一名姓岑 （57歲）的男司機救出。警方發現男司機身上有酒氣。



經初步調查，事件中無人受傷，岑男未能通過酒精呼氣測試，證實體內酒精濃度超標，涉嫌酒後駕駛被捕，他已獲准保釋候查，須於十月下旬向警方報到。



據了解，該輛保時捷私家車沿連翔道往葵青方向行駛，至近荔盈街及昂船洲的分岔路口位置失控，撞向路邊的水馬，期間掃倒近20米水馬，並向右翻側。



據了解，該輛波子私家車沿長沙灣連翔道中線行駛，至近荔盈街及昂船洲的分岔路口位置失控，撞向路邊的水馬，期間掃倒近20米水馬，並向右翻側。（陳永武攝）

據了解，該輛波子私家車沿長沙灣連翔道中線行駛，至近荔盈街及昂船洲的分岔路口位置失控，撞向路邊的水馬，期間掃倒近20米水馬，並向右翻側。（陳永武攝）

據了解，該輛波子私家車沿長沙灣連翔道中線行駛，至近荔盈街及昂船洲的分岔路口位置失控，撞向路邊的水馬，期間掃倒近20米水馬，並向右翻側。（陳永武攝）

據了解，該輛波子私家車沿長沙灣連翔道中線行駛，至近荔盈街及昂船洲的分岔路口位置失控，撞向路邊的水馬，期間掃倒近20米水馬，並向右翻側。（陳永武攝）