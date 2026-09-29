天水圍毆鬥內幕｜黑幫合作賣太空油　有人疑過橋抽板　警拘3人

社交平台流傳一段影片，拍攝到周日（27日）天水圍天澤街市外有十多人爆粗爭執，更有人「起飛腳」。消息指，事件涉及兩個黑幫派系的金錢糾紛，有人涉嫌早前合作經營毒品生意，卻又因「過橋抽板」因財失義積下宿怨。雙方周日傍晚6時許，在天澤街市外狹路相逢，互相指罵最終演變成衝突毆鬥。



警方經調查後，今日（29日）凌晨在天水圍區拘捕3名有黑社會背景的男子，另外通緝4名同樣有黑社會背景的男子，其中一人在毆鬥事件後已離境，目前下落未明。



《香港01》昨日（28日）報導一則發生在天水圍天澤街市外的毆鬥事件，網上影片顯示一群為數約十人的男子及一名金髮黑衣女子，在街市出入口擾攘爭執，片中有人多次「起飛腳」及互相拉扯，雙方又以「Ｘ你老母」、「Ｘ街」等粗口互相指罵，惹人側目。

據悉，事件中雙方人馬皆有三合會背景，分屬不同派別。雙方兩名核心人物早前合作經營一項涉及毒品依托咪酯（俗稱「太空油」） 的生意，其中37歲姓郭男做中介，將客戶轉介予48歲姓楊男子，從中賺取佣金。豈料有人「過橋抽板」跳過中介，直接與客戶交易，雙方因而積怨。周日傍晚雙方人馬於天澤街市外狹路相逢，終釀成持續約4分鐘的毆鬥局面。

天水圍天澤街市兩批約十多人拉扯，互相叫囂。（網上影片截圖）

天水圍天澤街市兩批約十多人拉扯，互相叫囂。（網上影片截圖）

警方得悉事件後展開調查，由元朗警區反黑組第二隊跟進。人員翻查閉路電視片段後，鎖定7名涉案人士，並於今日凌晨採取行動，在天水圍區拘捕3名年齡介乎34至48歲男子，當中包括姓楊男子。警方現正通緝包括男中介在內的4名男子，7人均涉嫌干犯在公眾地方打鬥罪。據悉，郭男在毆鬥發生後已離開香港，目前下落不明。