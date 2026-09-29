落馬洲截走私雙頭地圖龜　專家料人工繁殖　帶基因缺陷壽命或較短

香港海關昨日（28日）在落馬洲支線管制站截查一名男旅客，在其褲袋內檢獲一隻非法進口、懷疑屬受管制瀕危物種的活龜，從現場圖片可見，該龜為罕見的雙頭龜。



專家指出，檢獲的雙頭龜品種為地圖龜，正常壽命可達十幾二十年。估計雙頭龜極大可能屬人工刻意繁殖所致，或帶有基因缺陷，壽命通常遠短於正常動物，僅能維持短短數年。



海關在一名抵港男子的褲袋內，搜出一隻雙頭龜，懷疑屬為受管制瀕危物種活龜。（海關提供）

香港兩棲及爬蟲協會營運總監楊翠珊表示，有關品種為地圖龜，是水龜一種，屬瀕危物種CITES 附錄二（Appendix II）中，飼養需要受到 CITES （《瀕危野生動植物種國際貿易公約》）管制，需要合法來源產地證明或 CITES 許可文件。正常情況下，地圖龜壽命可達十幾二十年。然而，雙頭龜屬於不正常的繁殖產物，極大可能是由人工刻意繁殖所致。由於這類生物帶有明顯的基因缺陷，其存活率一般極低，壽命通常遠短於正常動物，僅能維持短短數年。

香港兩棲及爬蟲協會營運總監楊翠珊呼籲，市民切勿盲目追求異色或畸形的稀有品種，以免助長不人道的人工繁殖。（受訪者提供）

雖說是瀕危物種，但在香港並非極度罕見。楊翠珊指，正常地圖龜一般市值為數百至一千元，但雙頭龜在自然界中則極為稀有，市值可達5位數。她透露，有不法繁殖者會刻意透過特定繁殖手段，來增加異常基因的出現率。部分買家抱持「物以罕為貴」的心態，追捧稀奇古怪的特殊異常品種，從而刺激了市場需求。

楊解釋，正常地圖龜應只有一個頭及四肢，但雙頭龜在身體控制，難以協調兩顆頭部對身體各部位及行動的控制。她呼籲，市民切勿盲目追求畸形的稀有品種，助長不人道的人工繁殖。